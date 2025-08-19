19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Galatasaray Kulübü, Tevfik Fikret'i kabri başında andı

Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'i 110. ölüm yıl dönümünde kabri başında andı.

calendar 19 Ağustos 2025 14:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Kulübü, Tevfik Fikret'i kabri başında andı
Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'i 110. ölüm yıl dönümünde kabri başında andı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Aşiyan Müzesi'ndeki törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdürü Mustafa Reşat Dabak ve dernek başkanları katıldı.

Dursun Özbek, anma töreninde yaptığı konuşmada, çok önemli bir günde bir araya geldiklerini belirterek "Tevfik Fikret'in 110. ölüm yıl dönümünü anmak için buradayız. Tevfik Fikret'i en çok duyduğum sene 1961 senesidir. 1961'de Galatasaray Lisesi'ne girdim. Tevfik Fikret Salonu'nun önündeki koridor Hafızlar Koridoru. Teneffüslerde ders çalışmak için mükemmel bir koridordu. O sessiz koridorda, o muhteşem salonunun önünde tur atarak elimizdeki kitapları okurduk. O kadar önemli bir salona birinin ismi verildiyse bazı şeylere ilham vermiştir, bazı şeyleri hafızalara kazımıştır." ifadelerini kullandı.


Tevfik Fikret'in "bir spor adamı" olduğunu dile getiren Özbek, şunları kaydetti:

"Tevfik Fikret'i sadece okulumuzda müdürlük yaptığı için değil, Galatasaray Kulübünde hami başkanlık yaptığı için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de ilham olduğu için burada sevgiyle ve saygıyla anmak istiyorum. Kendisi Galatasaray Kulübünde hami başkanlık yapmış birisidir. Biz Galatasaray Kulübü camiası olarak kendisiyle ne kadar iftihar etsek, ne kadar tarihimizde böyle bir başkanımız olduğu için gururlansak azdır. Bize bu güzel cumhuriyeti armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Tevfik Fikret'in fikirlerinden ilham alması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Vefatının 110. yılında burada toplandığımız için teşekkür ediyorum."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
