Galatasaray - Konyaspor maçının ilk yarı yorumları

Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maçın ilk yarısını Erman Toroğlu, Metin Tekin, Önder Özen, Tugay Kerimoğlu, Feyyaz Uçar ve Volkan Demirel canlı yayınlarda değerlendirdi.



ERMAN TOROĞLU



Top, Konya'da fazla gözüktü gibi ancak vitaminsiz. Galatasaray, kontraya çıktığında çok tehlikeli oluyor. Konya çok ağır, bando mızıka geliyor Galatasaray'ın üstüne. Pozisyonları yok, ben görmedim. Ağır ağır oynuyorlar. Galatasaray kaleye daha çabuk gidiyor. Arkayı açık yakaladıklarında çabuk adamları var ileride. Nasıl oynanacaksa öyle oynadı Galatasaray. Galatasaray çok fazla Konya'nın üstüne gitmiyor. Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Trabzonspor - Fenerbahçe maçı berabere biterse tam kaymaklı olacak galibiyet Galatasaray için.

METİN TEKİN



Galatasaray için kritik bir maç, Beşiktaş kaybetmiş, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı var. Erken bir gol geldi. Ancak Galatasaray iç saha oyununu oynayamadı. Konyaspor da çok fazla üretken değildi. %50 - %50 topla oynama var, Galatasaray adına iç sahada çok istenen istatistik değil. 1-0 devam ettiği sürece, skor Galatasaray için tehlikeli olacaktır.



ÖNDER ÖZEN



Galatasaray öne geçtikten sonra 4-17 arası Konyaspor çok baskılı oynadı. 22-30 arası Galatasaray baskıyı kırdı. Galatasaray oyunu dengeledi ve Olimpu Morutan da daha fazla rol almaya başladı. Çok etkili ve kaliteli oyuncu olduğunu gösteriyor. 35-45 arası Konyaspor'un oyun üstünlüğü vardı. Skor 1-0 ama Galatasaray tam anlamıyla oyun olarak istediğini yapmadı. Konyaspor'un geriye dönüşleri iyi değil, Galatasaray bundan yararlanabilirdi. Morutan orta sahada topla buluşabilseydi, birçok kez Galatasaray'ı iyi çıkartabilirdi. Çok müsaitti ilk yarı buna. Farkı arttırabilirlerdi.



TUGAY KERİMOĞLU



Gol sonrasında yakalanan 2-3 pozisyon var Galatasaray adına. Konyaspor topa sahip oluyor, oynama isteği var. Cicaldau'nun oyun içerisinde uzak oluşu, oyuna katkısının olmamasını söyleyebiliriz. Top, Galatasaray'da yeterince kalmadı.



FEYYAZ UÇAR



Konyaspor, ceza alanında çoğalamıyor. Halil'in isteği, arzusu göze çarpıyor, girdiği pozisyonlar var. Kerem biraz etkisiz. Orta sahaya takviye gerekebilir, top Galatasaray'da kalmıyor.



VOLKAN DEMİREL



Erken gelen gol Galatasaray'ı oyun anlamında rahatlattı. Golden sonra 15 dakika iyi oyun sergilediler. Ancak iki takımda da oyun düzeninde geliştirilen pozisyonlar yok. Maç ortada gidip geliyor, skor olarak Galatasaray önde. Galatasaray'ın 2. golü bulması lazım, yoksa oyun zora girebilir.





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