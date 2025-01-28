Galatasaray, Kevin Danso'da sona yakın

Galatasaray, Lens forması giyen stoper Kevin Danso için önemli mesafe katetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Kevin Danso'da sona yakın
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28 Ocak 2025 07:56
Son güncelleme 28 Ocak 2025 08:33
Galatasaray'da stoper transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Milan Skriniar transferinde başarısız olunması sonrası önemli bir isimle o bölgeyi güçlendirmek isteyen Galatasaray, Lens forması giyen Kevin Danso'nun transferinde önemli mesafe kaydetti.

Okan Buruk'un da özellikle istediği Avusturyalı yıldız için Rennes de Lens ile görüşmelerini sürdürürken, oyuncunun tercihi henüz netlik kazanmadı.

BONSERVİSİ NE KADAR?

Abdukodir Khusanov'u Manchester City'ye 40 milyon euro karşılığında satan Lens, Danso'yu elden çıkarmak için yüklü bir bonservis bedeli istiyor. Lens'in bu transferden 20 milyon euro civarında gelir elde etmesi bekleniyor.

24 kez Avusturya Milli Takımı formasını da giyen Danso'nun Lens ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 3 sezon önce Lens'in 5 milyon euro'ya Augsburg'tan 5 milyon euroya transfer ettiği Kevin Danso'nun bugünkü piyasa değeri 25 milyon euro olarak görülüyor.



 
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