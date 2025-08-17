17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
0-115'
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Galatasaray, kendisiyle yarışıyor

Galatasaray, henüz ideal kadrosuna ulaşamamış olmasına rağmen lige 2'de 2 ile başladı. Galibiyet serisi 13 maça çıktı.

17 Ağustos 2025
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Galatasaray, kendisiyle yarışıyor
Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'e bir kez daha etkileyici bir başlangıç yaptı. Ligde üst üste ikinci maçını da kazanarak 2'de 2 yapan sarı-kırmızılılar, tüm kulvarlarda galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

KÖTÜ OYUNDA BİLE KAZANMA ALIŞKANLIĞI

Geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a kaybettikten sonra hiç yenilmeyen Cimbom, ligde 10, kupada 3 olmak üzere üst üste 13 galibiyet aldı. Oyun olarak zaman zaman zorlanmasına rağmen kazanma alışkanlığını sürdürdü.


BARIŞ ALPER'DEN MUHTEŞEM PERFORMANS

Osimhen ve Icardi tam hazır değilken santrfor bölgesine geçen Barış Alper Yılmaz, iki maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Gücü ve hızına bitiricilik özelliğini de ekleyen milli oyuncu, takımın öne çıkan ismi oldu.

ICARDI 281 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ

Ağır sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönen kaptan Mauro Icardi, Karagümrük maçında oyuna girdikten yalnızca 6 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Arjantinli yıldız, 300 gün sonra fileleri havalandırarak fit olduğunda nasıl bir tehdit olacağını gösterdi.

OSIMHEN İŞTAHLI BAŞLADI

Yeni transfer Victor Osimhen ilk maçında gol atamadı ancak mücadeleci oyunu ve hırsıyla dikkat çekti.

GÜNAY'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Günay Güvenç, görev yaptığı 7 lig maçının 4'ünde kalesini gole kapattı. Karagümrük karşısında da kritik kurtarışlarıyla öne çıktı.

SALLAI SAĞ BEKTE ÇÖZÜM OLDU

Okan Buruk'un jokeri Attila Sallai, sağ bekte sergilediği performansla sorunlu bölgeye şimdilik çözüm getirdi.

DAHA DA GÜÇLÜ BİR GALATASARAY

Sarı-kırmızılılarda Osimhen ve Icardi tam hazır olduğunda, Sane uyum sürecini atlattığında, yeni kaleci ve sağ bek transferi tamamlandığında daha da korkutucu bir takım ortaya çıkacak.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
