Galatasaray, kendisiyle yarışıyor

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'e bir kez daha etkileyici bir başlangıç yaptı. Ligde üst üste ikinci maçını da kazanarak 2'de 2 yapan sarı-kırmızılılar, tüm kulvarlarda galibiyet serisini 13 maça çıkardı.
KÖTÜ OYUNDA BİLE KAZANMA ALIŞKANLIĞI
Geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a kaybettikten sonra hiç yenilmeyen Cimbom, ligde 10, kupada 3 olmak üzere üst üste 13 galibiyet aldı. Oyun olarak zaman zaman zorlanmasına rağmen kazanma alışkanlığını sürdürdü.
BARIŞ ALPER'DEN MUHTEŞEM PERFORMANS
Osimhen ve Icardi tam hazır değilken santrfor bölgesine geçen Barış Alper Yılmaz, iki maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Gücü ve hızına bitiricilik özelliğini de ekleyen milli oyuncu, takımın öne çıkan ismi oldu.
ICARDI 281 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ
Ağır sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönen kaptan Mauro Icardi, Karagümrük maçında oyuna girdikten yalnızca 6 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Arjantinli yıldız, 300 gün sonra fileleri havalandırarak fit olduğunda nasıl bir tehdit olacağını gösterdi.
OSIMHEN İŞTAHLI BAŞLADI
Yeni transfer Victor Osimhen ilk maçında gol atamadı ancak mücadeleci oyunu ve hırsıyla dikkat çekti.
GÜNAY'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS
Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Günay Güvenç, görev yaptığı 7 lig maçının 4'ünde kalesini gole kapattı. Karagümrük karşısında da kritik kurtarışlarıyla öne çıktı.
SALLAI SAĞ BEKTE ÇÖZÜM OLDU
Okan Buruk'un jokeri Attila Sallai, sağ bekte sergilediği performansla sorunlu bölgeye şimdilik çözüm getirdi.
DAHA DA GÜÇLÜ BİR GALATASARAY
Sarı-kırmızılılarda Osimhen ve Icardi tam hazır olduğunda, Sane uyum sürecini atlattığında, yeni kaleci ve sağ bek transferi tamamlandığında daha da korkutucu bir takım ortaya çıkacak.
