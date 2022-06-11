Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gündeme gelen son isim Cagliari'den Joao Pedro...



Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Torino'nun istediği 30 yaşındaki forvet arkası ile Monza ve Galatasaray da ilgileniyor.



CAGLIARI 10 MİLYON EURO İSTİYOR



Sergilediği başarılı performans sonrası İtalya Milli Takımı kadrosuna dahil edildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Joao Pedro için Cagliari, 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Oyuncunun satışından eski kulübü Estoril'e de pay verilecek.



GALATASARAY UMUTLANDI



Bu arada Pedro'nun Torino ile gerçekleştirdiği ilk görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Bu sonucun Monza ve Galatasaray'ı umutlandırdığı da ifade edildi.



13 GOL 4 ASİST



Hücumcu futbolcu küme düşen Cagliari formasıyla bu sezon Serie A'da 37 maça çıktı. Joao Pedro, 13 gol attı. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 4 asistlik skor katkısı sağladı.



JOAO PEDRO KİMDİR?



Joao Pedro, 9 Mart 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 30 yaşındaki futbolcu Brezilya'nın Ipatinga kentinde doğmuştur. Futbolcu kariyerine Clube Atlético Mineiro B takımında başlamıştır. Palermo ve Santos gibi takımlarda forma giyen Pedro'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro'dur.



