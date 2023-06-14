Galatasaray istiyor; Fedor Chalov

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için yeni bir iddia geldi.
Fabrizio Romano'ya göre; Galatasaray, CSKA forveti Fedor Chalov ile ilgileniyor.
Rusya'da bu sezon etkili bir performans ortaya koyan oyuncunun sarı kırmızılı takımın listesinde yer aldığı ifade edildi.
25 yaşındaki golcü oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Rus ekibiyle toplamda 220 maça çıkan başarılı forvet, 73 gol ve 39 asist yapma başarısı gösterdi.
Fabrizio Romano'ya göre; Galatasaray, CSKA forveti Fedor Chalov ile ilgileniyor.
Rusya'da bu sezon etkili bir performans ortaya koyan oyuncunun sarı kırmızılı takımın listesinde yer aldığı ifade edildi.
25 yaşındaki golcü oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Rus ekibiyle toplamda 220 maça çıkan başarılı forvet, 73 gol ve 39 asist yapma başarısı gösterdi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ