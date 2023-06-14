Galatasaray istiyor; Fedor Chalov

Galatasaray, CSKA Moskova forveti Fedor Chalov ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray istiyor; Fedor Chalov
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14 Haziran 2023 19:06
Son güncelleme 14 Haziran 2023 20:50
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için yeni bir iddia geldi.

Fabrizio Romano'ya göre; Galatasaray, CSKA forveti Fedor Chalov ile ilgileniyor.

Rusya'da bu sezon etkili bir performans ortaya koyan oyuncunun sarı kırmızılı takımın listesinde yer aldığı ifade edildi.

25 yaşındaki golcü oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Rus ekibiyle toplamda 220 maça çıkan başarılı forvet, 73 gol ve 39 asist yapma başarısı gösterdi.

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