PFDK'den 1 maç ceza aldığı için ligdeki Antalyaspor sınavını kaçıran, kupadaki Karagümrük sınavı öncesinde de ağrıları olduğu gerekçesiyle riske edilmeyen Mauro Icardi, Beşiktaş derbisiyle formasına kavuşuyor.
Kupa kadrosuna neşter vurmaya hazırlanan Okan Buruk, mümkün olan en ideal 11'i Dolmabahçe'de sahaya sürmeye çalışacak. Icardi de bu parçalar arasında en kritik yere sahip. Büyük maçlardaki performansıyla parmak ısırtan Arjantinli yıldız, özellikle Beşiktaş'a karşı performansıyla da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takıma karşı 3 kez sahne alan Icardi, attığı 5 golle Galatasaray'a büyük katkı sağladı.
SON 5 GOLDE ICARDI İMZASI
Geçen sezon 2-1 kazanılan maçta duble yapan Arjantinli yıldız, ligin ikinci yarısındaki 3-1'lik yenilgide de golün sahibi olmuştu. Bu sezon ise ilk yarıda Rams Park'ta oynanan Beşiktaş derbisinde ağları 2 kez sarsan Icardi, takımına galibiyeti getirmişti.
20 GOL 9 ASİST
Tecrübeli oyuncu, Tüpraş Stadyumu'nda da takımına zafer sağlamak için mücadele edecek. Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan İcardi'nin, 20 gol 9 asistlik katkısı bulunuyor.
Kupa kadrosuna neşter vurmaya hazırlanan Okan Buruk, mümkün olan en ideal 11'i Dolmabahçe'de sahaya sürmeye çalışacak. Icardi de bu parçalar arasında en kritik yere sahip. Büyük maçlardaki performansıyla parmak ısırtan Arjantinli yıldız, özellikle Beşiktaş'a karşı performansıyla da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takıma karşı 3 kez sahne alan Icardi, attığı 5 golle Galatasaray'a büyük katkı sağladı.
SON 5 GOLDE ICARDI İMZASI
Geçen sezon 2-1 kazanılan maçta duble yapan Arjantinli yıldız, ligin ikinci yarısındaki 3-1'lik yenilgide de golün sahibi olmuştu. Bu sezon ise ilk yarıda Rams Park'ta oynanan Beşiktaş derbisinde ağları 2 kez sarsan Icardi, takımına galibiyeti getirmişti.
20 GOL 9 ASİST
Tecrübeli oyuncu, Tüpraş Stadyumu'nda da takımına zafer sağlamak için mücadele edecek. Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan İcardi'nin, 20 gol 9 asistlik katkısı bulunuyor.