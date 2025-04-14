Galatasaray'ın transfer listesinde: Alban Lafont

Nantes forması giyen Alban Lafont, Galatasaray'ın kaleci listesinde yer alıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın transfer listesinde: Alban Lafont
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Nisan 2025 13:23
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera konusundaki belirsizlik devam ediyor.

MUSLERA İHTİMALLERİ

38 yaşındaki file bekçisinin yeni sözleşme ihtimali, ülkesi Uruguay'a dönme ve futbolu bırakma ihtimalleri bulunuyor.

Galatasaray, Muslera'nın ayrılık ihtimalini göz önüne alarak kaleci transferi için çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

Sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerden birinin Nantes forması giyen Alban Lafont olduğu öne sürüldü.

Fransız basınında yer alan habere göre, Nantes, bu yaz 26 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Nantes'ın, Lafont için gelecek kiralama ve bonservisli transfer teklifini kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

Nantes'ın bu kararının ardından birçok takımın şimdiden Lafont için girişimlere başladığı ve bu takımlardan birinin Galatasaray olduğu iddia edildi. İtalyan basınından Nicolo Schira, Galatasaray'ın 26 yaşındaki file bekçisini transfer listesinde tuttuğunu duyurdu. Albant Lafont, daha önce de Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti.

4 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Lafont'un Nantes ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery