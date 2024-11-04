Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Promitheas

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, salı günü Promitheas'ı ağırlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Promitheas
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04 Kasım 2024 13:18
Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Galatasaray, salı günü Yunanistan'ın Promitheas takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılıların 2 galibiyet bir mağlubiyetle ikinci basamakta bulunduğu grupta Promitheas ise bir galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.

Galatasaray, gruptaki ilk maçta rakibini deplasmanda 79-75 yenmişti.

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