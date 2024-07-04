Galatasaray'ın rotası hazır!

Süper Lig'de 2023- 2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray yeni sezona da iddialı başlıyor.
Üst üste üçüncü şampiyonluğunu alarak beşinci yıldızını takmak isteyen Galatasaray, Avusturya'da ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.
Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampı sırasında 5 hazırlık maçı yapacak.
Okan Buruk ve ekibi, 11-27 Temmuz tarihleri arasında LASK, F.Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşılaşacak.
Üst üste üçüncü şampiyonluğunu alarak beşinci yıldızını takmak isteyen Galatasaray, Avusturya'da ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.
Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampı sırasında 5 hazırlık maçı yapacak.
Okan Buruk ve ekibi, 11-27 Temmuz tarihleri arasında LASK, F.Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşılaşacak.