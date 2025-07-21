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Galatasaray'ın parlayan yıldızı: Arda Ünyay!

Galatasaray'da Ümraniyespor ve Admira Wacker ile oynanan hazırlık maçlarında en çok dikkat çeken oyunculardan biri genç stoper Arda Ünyay oldu.

calendar 21 Temmuz 2025 09:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın parlayan yıldızı: Arda Ünyay!
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadı.

Galatasaray'da Ümraniyespor ve Admira Wacker ile oynanan iki maçta da en çok dikkat çeken oyunculardan biri 18 yaşındaki genç stoper Arda Ünyay oldu.

Genç stoper, Admira Wacker karşılaşmasında başarılı futbolunu bir de golle süsledi.

ABDÜLKERİM'DEN PAYLAŞIM


Galatasaray'ın ikinci golünün altına imza atan Ünyay'a sarı kırmızılı taraftarlardan sosyal medyada büyük övgü geldi. Galatasaray forması ile ilk maçında ilk golünü atan 18'lik yetenek için bir paylaşım yapan takımın tecrübeli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı 'Veliaht' ifadesini kullandı.

GALATASARAY KARAR VERECEK

Galatasaray, Arda Ünyay'ın geleceği ile karar verecek. Stoper hattına yabancı bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Arda'nın bu performansı sonrası genç futbolcuyu gelişimini sürdürmesi ve düzenli olarak forma giymesi için kiralamayı düşünüyor. Sarı-kırmızılı takımda Arda'nın alternatif olarak takımda tutulması da ihtimaller arasında yer alıyor.

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