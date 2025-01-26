Galatasaray'ın Matias Soule için yaptığı teklif belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, hücum hattı için sürpriz isim için devreye girdi

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın Matias Soule için yaptığı teklif belli oldu
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26 Ocak 2025 11:06
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da hücum hattı için sürpriz isim gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı takım Roma'da oynayan genç yıldız Matias Soule için devreye girdi.

6 AYLIK KİRALIK TEKLİFİ

Sarı-kırmızılı takım Roma'da oynayan Matias Soule'yi 6 aylığına kiralamak istediği belirtildi. Hücumun üç bölgesinde de oynayabilen genç yıldızın Roma ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

ROMA SEZON BAŞINDA ALDI

Roma'nın sezon başında 25.6 milyon euro karşılığında Juventus'tan transfer ettiği Soule, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında forma giyebiliyor.

Bu sezon Roma'da 12 lig maçına çıkan 21 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 1 gol kaydedebildi.



 
 

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