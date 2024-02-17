Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu
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17 Şubat 2024 16:20
Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Açıklanan kadroda hafif sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele'nin dışında daha önce sakatlandıkları açıklanan Serge Aurier ve Hakim Ziyech yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;

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