Galatasaray'ın illegal bahis reklamı için Savcılık kararı!

Savcılık, Galatasaray'ın illegal bahis reklamı ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın illegal bahis reklamı için Savcılık kararı!
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13 Kasım 2024 14:42
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Galatasaray Kulübü için yasadışı bahis sitesine ait bir reklamla sahaya çıkmasıyla ilgili suç duyurusu karar bağlandı.

Gazeteci Murat Ağırel'in haberine göre Galatasaray Kulübü, Savcılığa yaptığı açıklamada sponsorluk anlaşmasının TFF'den görüş alınarak yapıldığını, yapılan ihtarlardan sonra 30.09.2024 tarihinde sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

Savcılık soruşturmayı KYOK (Kovuşturmaya Yer Yok kararı) ile sonlandırdı.





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