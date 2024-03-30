Galatasaray'ın 'güney' seferi!

Milli maçlar ve seçim arası sonrası Galatasaray, nisan ayında 5 maça çıkacak.
Antalya kampı sonrası dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılar, lideri olduğu Süper Lig'de Hatayspor ve Pendikspor ile evinde karşılaşırken Alanyaspor ve Adana Demirspor deplasmanlarına çıkacak.
Aslan, Süper Kupa'da da Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar; İstanbul dışındaki 3 maçı için Türkiye'nin güneydeki illerine sefere çıkacak.
Antalya kampı sonrası dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılar, lideri olduğu Süper Lig'de Hatayspor ve Pendikspor ile evinde karşılaşırken Alanyaspor ve Adana Demirspor deplasmanlarına çıkacak.
Aslan, Süper Kupa'da da Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar; İstanbul dışındaki 3 maçı için Türkiye'nin güneydeki illerine sefere çıkacak.