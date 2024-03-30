Galatasaray'ın 'güney' seferi!

Galatasaray, nisan ayında yapacağı 5 maçın 3'ünde Türkiye'nin güneydeki illerine gidecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın 'güney' seferi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2024 10:57
Milli maçlar ve seçim arası sonrası Galatasaray, nisan ayında 5 maça çıkacak.

Antalya kampı sonrası dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılar, lideri olduğu Süper Lig'de Hatayspor ve Pendikspor ile evinde karşılaşırken Alanyaspor ve Adana Demirspor deplasmanlarına çıkacak.

Aslan, Süper Kupa'da da Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar; İstanbul dışındaki 3 maçı için Türkiye'nin güneydeki illerine sefere çıkacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery