Galatasaray'ın gözü 3 maçta

Galatasaray, sezonun ilk yarısında puan kaybı yaşadığı Hatayspor, Sivasspor ve Fenerbahçe maçlarında bu kez kayıp yaşamak istemiyor. Sarı-kırmızılıların planı 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkmak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın gözü 3 maçta
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13 Mart 2024 09:55
Son güncelleme 13 Mart 2024 10:17
Süper Lig'de artık son 9 haftaya girilirken, liderlik koltuğunda oturan ve yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğun favorisi olan Galatasaray, kalan bölümde ilk yarının hesabını da kesmeye kararlı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki aynı periyotta sadece 3 takıma puan kaybetmişti. Ligin 12. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, bu sezonki tek yenilgisini yaşarken; 16. haftadaki Sivasspor ve 18. haftadaki Fenerbahçe deplasmanlarından da beraberlikle dönmüştü.

İlk yarının son 9 haftasını 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile geçen Galatasaray, şimdi rövanşa hazırlanıyor. Galatasaray, puan kaybı yaşadığı 3 maçı da bu kez evinde oynayacak. Hatayspor ve Sivasspor sınavlarını kayıpsız geçmek isteyen Galatasaray, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkmanın hesaplarını yapıyor.

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