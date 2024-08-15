Galatasaray'ın gözü 15 milyon euro'da

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'u elemeyi başarırsa katılım parası olarak 15.64 milyon euro'yu kasasına koyacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 21 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın gözü 15 milyon euro'da
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15 Ağustos 2024 07:55
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde başladığı Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda noktalayan Galatasaray, yeniden Devler Ligi'ne girebilmek için mücadele edecek.

15 MİLYON EURO'LUK GELİR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekiplerinden Young Boys'u eleyerek Devler Ligi'ne girmek ve katılım parası ile kasasını doldurmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bunu başarabilirse 15.64 milyon eurol'uk gelir elde edecek.

MAÇ PROGRAMI

Young Boys'a karşı ilk maç 21 Ağustos Çarşamba günü İsviçre'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos'ta Rams Park'ta gerçekleştirilecek.

GALİBİYET, BERABERLİK PRİMLERİ

Değişen formatta Devler Ligi'nde 8 maç yapacak olan sarı-kırmızılılar, galibiyet başına 2.8 milyon euro gelir elde edebilecek. Her beraberlikte ise 930 bin euro kasaya girecek.

Bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek turnuvada lig formatında takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak. İlk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimleri 29 Ağustos'ta gerçekleşecek. Devler Ligi'nde ilk mücadeleler 17-19 Eylül arasında oynanacak.

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