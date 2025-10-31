Galatasaray'ın gol silahı: Hücum presi

Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk, futbolculuk döneminde etkili olduğu hücum pres anlayışını sahaya başarıyla yansıtmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, özellikle Victor Osimhen'in gelişinden sonra hücumda rakiplerine yoğun baskı uygulayarak hem top kayıplarına neden oluyor hem de rakip savunmaları hataya zorluyor.

30 GOLÜN 10 TANESİ PRES SONUCU

Bu sezon resmi maçlarda 30 gol atan Galatasaray, bunların 10'unu hücum pres sonucunda buldu. Attığı gollerin yaklaşık yüzde 33'ü bu şekilde gelirken, takımın ileri uç oyuncuları sadece skor üretmekle kalmıyor, müthiş bir takım savunması da uyguluyor.

Ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez baskı sonucunda gol bulan sarı-kırmızılılarda, özellikle Osimhen, Barış Alper, Yunus Akgün, Lemina ve Torreira bu konuda etkili rol oynuyor. Örneğin Bodo Glimt mücadelesindeki tüm goller, ani presler sonucunda geldi.

Okan Buruk'un oyunculuk döneminde de Emre ve Suat ile uyguladığı baskı, şimdi teknik direktörlüğünde takımın en büyük silahlarından biri haline gelmiş durumda.