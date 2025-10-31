31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Galatasaray'ın gol silahı: Hücum presi

Okan Buruk'un takıma kazandırdığı hücum pres anlayışı, Galatasaray'a bu sezon 10 gol getirdi.

calendar 31 Ekim 2025 12:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın gol silahı: Hücum presi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, futbolculuk döneminde etkili olduğu hücum pres anlayışını sahaya başarıyla yansıtmaya devam ediyor.
 
Sarı-kırmızılılar, özellikle Victor Osimhen'in gelişinden sonra hücumda rakiplerine yoğun baskı uygulayarak hem top kayıplarına neden oluyor hem de rakip savunmaları hataya zorluyor.
 
30 GOLÜN 10 TANESİ PRES SONUCU
 
Bu sezon resmi maçlarda 30 gol atan Galatasaray, bunların 10'unu hücum pres sonucunda buldu. Attığı gollerin yaklaşık yüzde 33'ü bu şekilde gelirken, takımın ileri uç oyuncuları sadece skor üretmekle kalmıyor, müthiş bir takım savunması da uyguluyor.
 
Ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez baskı sonucunda gol bulan sarı-kırmızılılarda, özellikle Osimhen, Barış Alper, Yunus Akgün, Lemina ve Torreira bu konuda etkili rol oynuyor. Örneğin Bodo Glimt mücadelesindeki tüm goller, ani presler sonucunda geldi.
 
Okan Buruk'un oyunculuk döneminde de Emre ve Suat ile uyguladığı baskı, şimdi teknik direktörlüğünde takımın en büyük silahlarından biri haline gelmiş durumda.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.