24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
0-161'
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Galatasaray'ın Ederson transferinin anahtarı onda!

Galatasaray'ın kaleci hedefi Ederson transferinde kritik gelişme yaşandı. Manchester City, PSG'nin gözden çıkardığı Donnarumma ile anlaşmaya vardı. İtalyan kalecinin transferi tamamlanırsa, Brezilyalı yıldızın yolu Galatasaray'a açılabilir.

Galatasaray'ın kaleci transferindeki bir numaralı hedefi olan Ederson için süreci doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan ve Fabrizio Romano tarafından da doğrulanan habere göre, Manchester City, Paris Saint-Germain'in gözden çıkardığı Gianluigi Donnarumma ile her konuda anlaşma sağladı.

CITY, DONNARUMMA'YI ALIRSA EDERSON G.SARAY'DA



Ederson ile anlaştığı belirtilen Galatasaray, Brezilyalı file bekçisinin transferi için uzun süredir Manchester City ile resmi görüşmeler yürütüyordu ancak transferi kesin olarak bitirmemişti. İngiliz devinin Donnarumma transferini sonuçlandırması, Ederson'un ayrılığı için kapıyı aralayabilir.

Romano, haberinde Donnarumma'nın transferinin Ederson'un ayrılığına bağlı olduğunu vurgularken, Galatasaray'ın kaleci için hala güçlü bir şekilde devrede olduğunu belirtti.

MASADAKİ RAKAM 50 MİLYON EURO

Manchester City ile PSG arasında süren pazarlıklarda masadaki rakamın 50 milyon euro seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.

Donnarumma'nın PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Fransız devi, İtalyan kaleciyi 2021-22 sezonu başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Sürecin, City'nin Donnarumma transferine son noktayı koymasıyla hız kazanması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
