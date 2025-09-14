Galatasaray'ın çilingiri: Icardi!

Galatasaray taraftarlarının sevgilisi Arjantinli yıldız Mauro İcardi, takımını sırtlayan isim olmayı sürdürüyor. Victor Osimhen'in yokluğunda 11'de başlayan 32 yaşındaki golcü, bu sezon ligi domine etmeye devam ediyor.
Tecrübeli süperstar, fileleri havalandırmaya da hız kesmeden devam ediyor. 7 Kasım 2024'te Tottenham maçında sakatlanan Mauro İcardi, tam 310 gün aradan sonra Eyüpspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve 85. dakikada yerini Ismail Jacobs'a bıraktı.
BU SEZON 3. GOLÜNÜ ATTI
Bu sezon 3 Trendyol Süper Lig maçında yedek kulübesinden oyuna giren santrfor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Eyüpspor deplasmanında ilk kez ilk 11'de forma giydi.
73. dakikada fileleri havalandıran İcardi, rakibin direncini kırdı ve bu sezon attığı golle hem 3. kez fileleri sarsarak takımı uçurdu hem de tribünleri "Aşkın Olayım" şarkısıyla inletmeyi başardı. Rams Park'ta Rizespor ve Karagümrük'e karşı gollerini sürdürürken, bu sezon ilk kez deplasman golüyle kariyerine yeni bir sayfa ekledi.
Tecrübeli süperstar, fileleri havalandırmaya da hız kesmeden devam ediyor. 7 Kasım 2024'te Tottenham maçında sakatlanan Mauro İcardi, tam 310 gün aradan sonra Eyüpspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve 85. dakikada yerini Ismail Jacobs'a bıraktı.
BU SEZON 3. GOLÜNÜ ATTI
Bu sezon 3 Trendyol Süper Lig maçında yedek kulübesinden oyuna giren santrfor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Eyüpspor deplasmanında ilk kez ilk 11'de forma giydi.
73. dakikada fileleri havalandıran İcardi, rakibin direncini kırdı ve bu sezon attığı golle hem 3. kez fileleri sarsarak takımı uçurdu hem de tribünleri "Aşkın Olayım" şarkısıyla inletmeyi başardı. Rams Park'ta Rizespor ve Karagümrük'e karşı gollerini sürdürürken, bu sezon ilk kez deplasman golüyle kariyerine yeni bir sayfa ekledi.