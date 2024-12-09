Galatasaray'ın başarısı rakamlara da yansıdı!

Süper Lig'de Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray'ın başarısı rakamlara da yansıdı.

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Galatasaray'ın başarısı rakamlara da yansıdı!
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09 Aralık 2024 11:48
Son güncelleme 09 Aralık 2024 11:57
Süper Lig'de Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, istatistikleriyle de ön plana çıkan takım oldu.

Sarı kırmızılı takım 15. hafta sonunda ligde en fazla gol atan (38) takım konumuna geldi.

Galatasaray ayrıca, rakip kaleye en fazla şut çeken (257) ve beklenen gol değeri üreten (32.0 xG) ekip oldu.

Bununla birlikte sarı kırmızılılar, Süper Lig'de en çok net pozisyon yakalayan (65) takım olarak dikkat çekti.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında 16 Aralık Pazartesi günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 

 
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