Galatasaray'ın Ahmed Kutucu teklifi belli oldu!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Süper Lig'in yıldızı için temaslarını sıklaştırdı.
Kaya Temel'in haberine göre; sarı kırmızılı takım, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'a, kiralık olarak Yusuf Demir'i ve bir miktar bonservis ücreti teklif etti.
BONSERVİS TEKLİFİ
Galatasaray'ın bonservis ücreti olarak İstanbul ekibine 5 milyon euro önerdiği aktarıldı.
Bununla birlikte sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun sonraki satışından da yüzde 25 pay teklif etti.
Eyüpspor'un bu teklife sıcak baktığı ancak bonservis ücretini biraz daha yukarı çıkarmak için uğraştığı kaydedildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Eyüpspor'da bu sezon 19 maçta süre bulan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaya Temel'in haberine göre; sarı kırmızılı takım, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'a, kiralık olarak Yusuf Demir'i ve bir miktar bonservis ücreti teklif etti.
BONSERVİS TEKLİFİ
Galatasaray'ın bonservis ücreti olarak İstanbul ekibine 5 milyon euro önerdiği aktarıldı.
Bununla birlikte sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun sonraki satışından da yüzde 25 pay teklif etti.
Eyüpspor'un bu teklife sıcak baktığı ancak bonservis ücretini biraz daha yukarı çıkarmak için uğraştığı kaydedildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Eyüpspor'da bu sezon 19 maçta süre bulan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.