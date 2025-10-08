Galatasaray ile Senegal arasında Ismail Jakobs krizi!

Galatasaraylı sol bek Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı kampına katılamadı. Bu gelişmenin ardından Senegal Futbol Federasyonu, oyuncu hakkında Galatasaray'a resmi bir uyarı yazısı gönderdi.

calendar 08 Ekim 2025 00:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Senegal Milli Takımı ile Galatasaray arasında Ismail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle yeni bir gerilim yaşandı.

Senegal Milli Takımı'nın Güney Sudan ve Moritanya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde açıklanan aday kadroya davet edilen Galatasaraylı Ismail Jakobs'un, sakatlığı sebebiyle İstanbul'da kaldığı bildirildi.

SENEGAL'DEN UYARI MEKTUBU


D Sports'un haberine göre, Senegal Futbol Federasyonu bu durumla ilgili Galatasaray'dan açıklama talep eden bir mektup gönderdi.

Federasyon, Jakobs'un sakatlığının kendi sağlık ekibi tarafından incelenebilmesi amacıyla oyuncunun milli takım kampına gönderilmesini istedi.

Haberde ayrıca, Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu'nun yaklaşık bir yıl önce benzer bir gerginlik yaşadığı hatırlatıldı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
