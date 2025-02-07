Galatasaray için transfer açıklaması: Juanlu Sanchez

Sevilla Teknik Direktörü Garcia Pimienta, Galatasaray'ın gündeminde Juanlu Sanchez için açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray için transfer açıklaması: Juanlu Sanchez
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07 Şubat 2025 17:28
Sevilla Teknik Direktörü Garcia Pimienta, Galatasaray'ın gündeminde Juanlu Sanchez için açıklamada bulundu.

21 yaşındaki sağ bekin Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt veren Pimienta, "Hiçbir şey bilmiyorum ama umarım takımda kalır. O giderse ben oynamak zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.
 SEVILLA'YA RESMİ TEKLİF

Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 21 yaşındaki İspanyol sağ bek Juanlu Sanchez için resmi teklifte bulunmuştu.

6-7 MİLYON EURO

Galatasaray bu transferi 6-7 milyon euro arasında bir bedelle tamamlamak isterken, oyuncu ve kulübü ile olan görüşmelere hız kazandırmıştı.

6 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Sevilla formasıyla 20 resmi maça çıkan 21 yaşındaki İspanyol sağ bek, bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.



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