Galatasaray için transfer açıklaması: Juanlu Sanchez

Hiçbir şey bilmiyorum ama umarım takımda kalır. O giderse ben oynamak zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.



Sevilla Teknik Direktörü Garcia Pimienta, Galatasaray 'ın gündeminde Juanlu Sanchez için açıklamada bulundu.21 yaşındaki sağ bekin Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt veren Pimienta,Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 21 yaşındaki İspanyol sağ bek Juanlu Sanchez için resmi teklifte bulunmuştu.Galatasaray bu transferi 6-7 milyon euro arasında bir bedelle tamamlamak isterken, oyuncu ve kulübü ile olan görüşmelere hız kazandırmıştı.Bu sezon Sevilla formasıyla 20 resmi maça çıkan 21 yaşındaki İspanyol sağ bek, bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.