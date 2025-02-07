Galatasaray için transfer açıklaması: Juanlu Sanchez

Sevilla Teknik Direktörü Garcia Pimienta, Galatasaray'ın gündeminde Juanlu Sanchez için açıklamada bulundu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
21 yaşındaki sağ bekin Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt veren Pimienta, "Hiçbir şey bilmiyorum ama umarım takımda kalır. O giderse ben oynamak zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.
SEVILLA'YA RESMİ TEKLİF
Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 21 yaşındaki İspanyol sağ bek Juanlu Sanchez için resmi teklifte bulunmuştu.
6-7 MİLYON EURO
Galatasaray bu transferi 6-7 milyon euro arasında bir bedelle tamamlamak isterken, oyuncu ve kulübü ile olan görüşmelere hız kazandırmıştı.
6 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Sevilla formasıyla 20 resmi maça çıkan 21 yaşındaki İspanyol sağ bek, bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.
21 yaşındaki sağ bekin Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt veren Pimienta, "Hiçbir şey bilmiyorum ama umarım takımda kalır. O giderse ben oynamak zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.
SEVILLA'YA RESMİ TEKLİF
Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 21 yaşındaki İspanyol sağ bek Juanlu Sanchez için resmi teklifte bulunmuştu.
6-7 MİLYON EURO
Galatasaray bu transferi 6-7 milyon euro arasında bir bedelle tamamlamak isterken, oyuncu ve kulübü ile olan görüşmelere hız kazandırmıştı.
6 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Sevilla formasıyla 20 resmi maça çıkan 21 yaşındaki İspanyol sağ bek, bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.