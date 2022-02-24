Galatasaray için James Rodriguez sürprizi

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve yeni sportif direktör Pasquale Sensibile yönetiminde önümüzdeki sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Al Rayyan formasını giyen dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez'in Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine girdiği iddia ediliyor.



AYRILACAĞINI AÇIKLADI



Sezon başında gittiği Katar'da aradığını bulamayan Kolombiyalı futbolcu geçtiğimiz günlerde, "5 ay sonra Al Rayyan'dan ayrılıyorum. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum" açıklamasını yaparak gündemi sarsmıştı.



James Rodriguez'e Avrupa'da takım aramaya başlayan menajer Jorge Mendes, yakın arkadaşı olan Luis Campos'la görüşme yaptı.



CAMPOS, BAŞKAN ELMAS'A İLETTİ



Campos'un James'le ilgili gelişmeleri Başkan Burak Elmas'a aktırdığı ve kaynak bulunması halinde bu transferin gerçekleştirilebileceğini ilettiği öğrenildi. Ekonomik anlamda hata yapmak istemeyen ve ilce eleyip sık dokuyan Başkan Elmas'ın durumu yöneticilerle görüşeceği ve ardından bir karar verileceği belirlendi.



113 GOL, 137 ASİST



Daha önce Everton, Bayern Münih ve R.Madrid'te oynayan 30 yaşındaki James 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta görev yapıyor. Kariyeri boyunca 424 maçta 113 gol atıp 137 asist yapan Kolombiyalı futbolcu, 82 kez Kolombiya formasını giyip 23 kez ağları sarstı. James çok etkili bir sol ayağa sahip.





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