Galatasaray için heyecanlandıran paylaşım: Marco Reus!

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Mahmut Recevik, Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu. Recevik, Alman yıldız Marco Reus'un seneye Galatasaray'a geleceğini ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray için heyecanlandıran paylaşım: Marco Reus!
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09 Mart 2024 14:44
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da Marco Reus sesleri yükselmeye başladı....

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Mahmut Recevik, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşıma imza attı.

"DAYI'NIN YANINA 'MARCO REİS' GELİYOR

Recevik yaptığı paylaşımda, "Seneye Dayı'nın yanına 'Marco Reis' geliyor." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım kısa zamanda Galatasaraylıların ilgisini çekti.

İNGİLİZLER DUYURMUŞTU

Öte yandan İngiliz basınından Football Insider, Türk takımlarının Marco Reus için devrede olduğunu yazmıştı.

DORTMUND'DA NE YAPTI?

Şu ana kadar Dortmund ile 415 maça çıkan Alman yıldız, 167 kez ağları havalandırdı ve 128 asiste imza attı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2009 yılında 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Mönchengladbach takımına giden Reus, 2012'de 17.1 milyon euro'ya Dortmund'a geri döndü. Reus, 2012'den bu yana Borussia Dortmund'da ve sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İLK MAÇI TÜRKİYE İLE

Marco Reus, 11 Ağustos 2009 tarihinde 21 yaş altı takımındaki ilk maçına Türkiye karşısında çıktı. 6 Mayıs 2010'da A takıma çağrıldı. 14 Mayıs 2010'da yaptıkları Malta maçı ilk A milli maçı oldu. 11 Mayıs 2010'da, Bayer Leverkusen maçındaki sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı. Oynadığı ilk A milli maçı ise 7 Ekim 2011'deki Türkiye maçı oldu. 

 
 

 

 

 

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