Avrupa'nın büyük liglerinde transfer tahtası kapandı ve stoper, sol bek, kanat ile forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray düğmeye bastı.
OTURACAĞI EV BİLE HAZIR
İki haftadır görüşülen Mauro Icardi ile son aşamaya gelen sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın oturacağı evi bile hazırladı.
KEREM VE YUNUS ALTERNATİFSİZ BIRAKILMAYACAK
4 haftada 2 gol atabilen hücum hattına Icardi dışında bir transfer daha düşünen yönetim, kanatlardaki Kerem ve Yunus'u da alternatifsiz bırakmayacak.
PAULINHO VE SALLAI İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK
Leverkusen'den 2000 doğumlu Brezilyalı sol kenar Paulinho ve Freiburg'dan 1997 doğumlu Macar sağ kenar Roland Sallai için girişimde bulunan Galatasaray, 8 Eylül'e kadar şartlarını zorlayacak.
OTURACAĞI EV BİLE HAZIR
İki haftadır görüşülen Mauro Icardi ile son aşamaya gelen sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın oturacağı evi bile hazırladı.
KEREM VE YUNUS ALTERNATİFSİZ BIRAKILMAYACAK
4 haftada 2 gol atabilen hücum hattına Icardi dışında bir transfer daha düşünen yönetim, kanatlardaki Kerem ve Yunus'u da alternatifsiz bırakmayacak.
PAULINHO VE SALLAI İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK
Leverkusen'den 2000 doğumlu Brezilyalı sol kenar Paulinho ve Freiburg'dan 1997 doğumlu Macar sağ kenar Roland Sallai için girişimde bulunan Galatasaray, 8 Eylül'e kadar şartlarını zorlayacak.