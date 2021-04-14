HARİKA BAŞLADI, DEVAMI GELMEDİ

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi hücumda büyük bir sıkıntı yaşanıyor...Falcao'nun ardından Onyekuru'nun da sakatlar kervanına katılması, Babel'in ise Göztepe maçında cezalı olması sonrası hücumda tüm gözler Mustafa Muhammed'e çevrilmiş durumda. Ancak Mısırlı forvetin de son 5 maçta suskun kalması Sarı- Kırmızılılar'da Göztepe maçı öncesi endişe yaratıyor.Mustafa Muhammed, Galatasaray'a hemen uyum sağlarken ilk maç maçında 5 kez fileleri sarstı. Ancak Mısırlı golcü son 5 maçta sessizliği büründü.