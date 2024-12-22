Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 4 ve 71. dakikalarda Victor Osimhen, 29 ve 87. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 51. dakikada ise Yunus Akgün kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 14. dakikada Bahoken attı.
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.
DEPLASMANDA KAZANIYOR
Sarı kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Galatasaray ayrıca Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 20 maçta yenilmedi.
Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
DAUM'U GERİDE BIRAKTI
Okan Buruk; Kayserispor'u mağlup etmelerinin ardından Christoph Daum'u geçerek 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 44 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı 8'e çıkardı. Kayserispor 15 puanda kaldı.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
Bir sonraki haftada Galatasaray, Göztepe ile oynayacak. Kayserispor ise Bodrum FK deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı futbol takımı, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda yapılan müsabakaya Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Jelert, Nelsson, Gökdeniz Günpüz, Batshuayi, Berat Luş ile Efe Akman yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Trabzonspor maçında ilk 11'de görev alan Sallai sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Jelert bu maçta yedek kulübesinde yerini aldı.
Bu oyuncuların yerine Okan Buruk 11'de Sanchez, Osimhen ve Jakobs'a şans tanıdı.
Öte yandan teknik heyetten izin alan Kerem Demirbay ile Yusuf Demir hastalığı nedeniyle kadroda yer almadı.
OSIMHEN VE SANCHEZ 11'E DÖNDÜ
Sakatlıkları nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor maçında riske edilmeyerek yedek bekletilen Osimhen ve Davinson Sanchez, bir maçlık aranın ardından ilk 11'de yer aldı.
Trabzonspor karşılaşmasında Osimhen 75. dakikada oyuna girerken Davinson Sanchez forma şansı bulamamıştı.
ABDÜLKERİM DALYA DEDİ
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.
Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.
KAYSERİ'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Kaloğlu, Antalyaspor maçında 11'de görev alan Bourabia'nın yerine Cardoso, Baran Ali Gezek'in yerine ise Kartal Kayra Yılmaz'ı 11'de sahaya sürdü.
Kayseri ekibi Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Boa Morte, Bahoken 11'i sahaya çıktı.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray, Kayserispor maçının 2. dakikasında penaltı kazandı. Hakem Mehmet Türkmen, sarı kırmızılıların atağında Jakobs'un ortasında Attamah'ın eliyle oynadığını tespit etti. VAR hakemi Bülent Birincioğlu, yaklaşık 1 dakikalık incelemenin ardından penaltının kullanılmasını istedi. Topun başına geçen Victor Osimhen, 4. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi.
KAYSERİ ERKEN CEVAP VERDİ!
Kayserispor, 14. dakikada Bahoken ile maça dengeyi getirdi. Sol kanattan Kartal, kullandığı köşe vuruşunu ceza sahasına çok iyi ortaladı. Kale önünde güzel yükselen Bahoken, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ!
Galatasaray, Victor Osimhen ile 23. dakikada penaltı bekledi. Kaleci Onurcan, topu ayağında fazla tutunca Osimhen, ön alan baskısı yaptı. Kaleciden topu almak isterken yerde kaldı ve Galatasaray takımı penaltı bekledi. Hakem bir müddet VAR'ı dinlese de oyunu devam ettirdi.
BARIŞ ALPER SAHNEYE ÇIKTI!
Galatasaray, Barış Alper'in 29. dakikada attığı golle takımını yeniden 2-1 öne geçirdi. Yunus Akgün, şık çalımlarla ceza sahasına girmeden çizgide bulunan Osimhen'e bıraktı. Osimhen bekletmeden ceza sahasına çevirdi. Mertens'in kale önünde vuruşunu Onurcan çıkardı. Dönen topu Barış Alper düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu.
KARİYER REKORU KIRDI
Galatasaray'da Kayserispor ağlarını havalandıran Barış Alper Yılmaz, ligde kariyer rekorunu kırdı. Bu sezon ligde 7. golünü atan Barış, kariyerinde en çok gol attığı sezonu yalıyor. Geçen sezon ligde 6 gol kaydeden milli oyuncu, bu sayıyı 17. haftadan geride bıraktı. Barış Alper Yılmaz bu sezon ayrıca 1 de asist yaptı.
SON ANDA MUSLERA
Kayserispor, 42. dakikada gole çok yaklaştı. Sağdan gelişen ev sahibi ekibinde Karimi, sol ayağıyle kaleye doğru iyi bir şut çıkardı. Uzak köşeye doğru giden topu Muslera son anda topu kornere tokatladı.
İlk yarıda başka pozisyon çıkmadı ve Galatasaray devreye 2-1 önde girdi.
BU KEZ DE YUNUS AKGÜN SAHNEDE!
Yunus Akgün, Kayserispor'a attığı harika golle skoru 3-1'e getirdi. Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray, kontratağa çıktı. Topu orta sahadan alan Yunus, ceza sahası yayı üzerine kadar gelip sol ayağıyla çok iyi vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu ve skor 3-1'e geldi.
YUNUS AKGÜN FIRTINASI
Galatasaray'ın gole ihtiyacı olduğu en kritik anda sahneye çıkan Yunus, Kayserispor ağlarını da güzel bir golle havalandırdı. Oynadığı son 3 maçta Yunus, 3 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. 24 yaşındaki başarılı futbolcu, bu golle bu sezon tüm kulvarlarda 10. golünü attı. Genç oyuncu ayrıca 3 de asist yaptı.
JAKOBS UZAKLARDAN VURDU!
Galatasaray, Ismail Jakobs ile gole yaklaştı. Merkez'den topu alan Senegalli sol bek ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak savunmaya çarpıp dışarı gitti.
KAYSERİSPOR GOLE YAKLAŞTI
Kayserispor, 69. dakikada gole yaklaştı. Kartal'ın sağdan kullandığı köeş vuruşunda top arka direğe açıldı. O bölgede boş kalan Bahoken, gelişine vurdu ama Muslera gole izin vermedi.
OSIMHEN, G.SARAY'I RAHATLATTI
Galatasaray, Osimhen'in 71. dakikada attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Yunus, yanındaki Osimhen'e bıraktı topu. Dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kalan Nijeryalı golcü topun dibine girdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
BARIŞ SKORU 5-1 YAPTI!
Galatasaray, Batshuayi'nin golüyle skoru 5-1'e getirdi. Batshuayi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yunus, son çizgiye inen Barış Alper'e bıraktı. Onun çaprazdan vuruşu üst direğe çarpıp ağlarla buluşturdu.
87. dakikada gerçekleşen bu pozisyonun ardından başka ciddi bir pozisyon olmadı ve Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada sol kanttan gelişen Galatasaray atağında Jakobs'un ortasında top, Attamah'ın eline çarptı. Pozisyonda topla elle oynama değerlendirmesi yapan maçın hakemi penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Osimhen, takımını 1-0 öne geçirdi.
7. dakikada Bahoke'in kafayla indirdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinde auta çıktı.
14. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Ali Karimi'nin kullandığı korner atışında ön direğe koşu yapan Bahoke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
29. dakikada Osimhen'in ortasında penaltı noktası üzerinde Yunus Akgün'ün gelişine vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu ayaklarıyla kurtardı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
41. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ali Karimi'nin uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci Muslera, son anda uzanarak topu kornere çeldi.
45. dakikada Ali Karimi'nin pasında ceza saha içerisinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasında savunma arkasına koşu yapan Morte'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topu kendi yarı alanının ortalarında kapan Yunus Akgün, hızla rakip yarı sahaya geçti. Aynı oyuncunun ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
58. dakikada Jakobs'un kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunda savunmaya çarpan top kale direğinin dibinden auta çıktı.
60. dakikada Galatasaray taraftarının oyun alanına girerek kaleci Muslera ile fotoğraf çektirmesine Kayserispor tribünleri tepki gösterdi. Tribünlerden atlayan bazı taraftarlar fotoğraf çektiren taraftara saldırı girişiminde bulundu. Maç çıkan olaylar üzerine 5 dakika durdu.
68. dakikada Kayserispor'un sağ kanttan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Morte'nin şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Galatasaray atağında savunmadan seken topu kapan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
71. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Yunus Akgün'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osimhen'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.
74. dakikada Osimen'in kaleye paralel pasında arka direkte topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın uygun pozisyonda vuruşunda topu kaleci Onurcan Piri çeldi.
87. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın kalecinin kapattığı köşeye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu: 1-5.
90+7. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında altı pas içerisinde Sanchez'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'den dönen topu topu savunma uzaklaştırdı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole (Dk. 83 Nazon), Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 58 Bourabıa), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 75 Ackah), Boa Morte, Bahoken (Dk. 83 Talha Sarıarslan)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 78 Jelert), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 78 Berkan Kutlu), Torreira (DK. 88 Berat Luş), Sara, Yunus Akgün, Mertens (Dk. 78 Batshuayı), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (DK. 86 Metehan Baltacı)
Goller: Dk. 4 (Penaltıdan) ve Dk. 71 Osimhen, Dk. 29 ve Dk. 87 Barış Alper Yılmaz, Dk. 51 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 14 Bahoke (Bellona Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 70 Bourabıa (Bellona Kayserispor)
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 4 ve 71. dakikalarda Victor Osimhen, 29 ve 87. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 51. dakikada ise Yunus Akgün kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 14. dakikada Bahoken attı.
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.
DEPLASMANDA KAZANIYOR
Sarı kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Galatasaray ayrıca Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 20 maçta yenilmedi.
Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
DAUM'U GERİDE BIRAKTI
Okan Buruk; Kayserispor'u mağlup etmelerinin ardından Christoph Daum'u geçerek 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 44 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı 8'e çıkardı. Kayserispor 15 puanda kaldı.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
Bir sonraki haftada Galatasaray, Göztepe ile oynayacak. Kayserispor ise Bodrum FK deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı futbol takımı, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda yapılan müsabakaya Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Jelert, Nelsson, Gökdeniz Günpüz, Batshuayi, Berat Luş ile Efe Akman yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Trabzonspor maçında ilk 11'de görev alan Sallai sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Jelert bu maçta yedek kulübesinde yerini aldı.
Bu oyuncuların yerine Okan Buruk 11'de Sanchez, Osimhen ve Jakobs'a şans tanıdı.
Öte yandan teknik heyetten izin alan Kerem Demirbay ile Yusuf Demir hastalığı nedeniyle kadroda yer almadı.
OSIMHEN VE SANCHEZ 11'E DÖNDÜ
Sakatlıkları nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor maçında riske edilmeyerek yedek bekletilen Osimhen ve Davinson Sanchez, bir maçlık aranın ardından ilk 11'de yer aldı.
Trabzonspor karşılaşmasında Osimhen 75. dakikada oyuna girerken Davinson Sanchez forma şansı bulamamıştı.
ABDÜLKERİM DALYA DEDİ
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.
Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.
KAYSERİ'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Kaloğlu, Antalyaspor maçında 11'de görev alan Bourabia'nın yerine Cardoso, Baran Ali Gezek'in yerine ise Kartal Kayra Yılmaz'ı 11'de sahaya sürdü.
Kayseri ekibi Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Boa Morte, Bahoken 11'i sahaya çıktı.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray, Kayserispor maçının 2. dakikasında penaltı kazandı. Hakem Mehmet Türkmen, sarı kırmızılıların atağında Jakobs'un ortasında Attamah'ın eliyle oynadığını tespit etti. VAR hakemi Bülent Birincioğlu, yaklaşık 1 dakikalık incelemenin ardından penaltının kullanılmasını istedi. Topun başına geçen Victor Osimhen, 4. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi.
KAYSERİ ERKEN CEVAP VERDİ!
Kayserispor, 14. dakikada Bahoken ile maça dengeyi getirdi. Sol kanattan Kartal, kullandığı köşe vuruşunu ceza sahasına çok iyi ortaladı. Kale önünde güzel yükselen Bahoken, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ!
Galatasaray, Victor Osimhen ile 23. dakikada penaltı bekledi. Kaleci Onurcan, topu ayağında fazla tutunca Osimhen, ön alan baskısı yaptı. Kaleciden topu almak isterken yerde kaldı ve Galatasaray takımı penaltı bekledi. Hakem bir müddet VAR'ı dinlese de oyunu devam ettirdi.
BARIŞ ALPER SAHNEYE ÇIKTI!
Galatasaray, Barış Alper'in 29. dakikada attığı golle takımını yeniden 2-1 öne geçirdi. Yunus Akgün, şık çalımlarla ceza sahasına girmeden çizgide bulunan Osimhen'e bıraktı. Osimhen bekletmeden ceza sahasına çevirdi. Mertens'in kale önünde vuruşunu Onurcan çıkardı. Dönen topu Barış Alper düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu.
KARİYER REKORU KIRDI
Galatasaray'da Kayserispor ağlarını havalandıran Barış Alper Yılmaz, ligde kariyer rekorunu kırdı. Bu sezon ligde 7. golünü atan Barış, kariyerinde en çok gol attığı sezonu yalıyor. Geçen sezon ligde 6 gol kaydeden milli oyuncu, bu sayıyı 17. haftadan geride bıraktı. Barış Alper Yılmaz bu sezon ayrıca 1 de asist yaptı.
SON ANDA MUSLERA
Kayserispor, 42. dakikada gole çok yaklaştı. Sağdan gelişen ev sahibi ekibinde Karimi, sol ayağıyle kaleye doğru iyi bir şut çıkardı. Uzak köşeye doğru giden topu Muslera son anda topu kornere tokatladı.
İlk yarıda başka pozisyon çıkmadı ve Galatasaray devreye 2-1 önde girdi.
BU KEZ DE YUNUS AKGÜN SAHNEDE!
Yunus Akgün, Kayserispor'a attığı harika golle skoru 3-1'e getirdi. Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray, kontratağa çıktı. Topu orta sahadan alan Yunus, ceza sahası yayı üzerine kadar gelip sol ayağıyla çok iyi vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu ve skor 3-1'e geldi.
YUNUS AKGÜN FIRTINASI
Galatasaray'ın gole ihtiyacı olduğu en kritik anda sahneye çıkan Yunus, Kayserispor ağlarını da güzel bir golle havalandırdı. Oynadığı son 3 maçta Yunus, 3 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. 24 yaşındaki başarılı futbolcu, bu golle bu sezon tüm kulvarlarda 10. golünü attı. Genç oyuncu ayrıca 3 de asist yaptı.
JAKOBS UZAKLARDAN VURDU!
Galatasaray, Ismail Jakobs ile gole yaklaştı. Merkez'den topu alan Senegalli sol bek ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak savunmaya çarpıp dışarı gitti.
KAYSERİSPOR GOLE YAKLAŞTI
Kayserispor, 69. dakikada gole yaklaştı. Kartal'ın sağdan kullandığı köeş vuruşunda top arka direğe açıldı. O bölgede boş kalan Bahoken, gelişine vurdu ama Muslera gole izin vermedi.
OSIMHEN, G.SARAY'I RAHATLATTI
Galatasaray, Osimhen'in 71. dakikada attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Yunus, yanındaki Osimhen'e bıraktı topu. Dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kalan Nijeryalı golcü topun dibine girdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
BARIŞ SKORU 5-1 YAPTI!
Galatasaray, Batshuayi'nin golüyle skoru 5-1'e getirdi. Batshuayi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yunus, son çizgiye inen Barış Alper'e bıraktı. Onun çaprazdan vuruşu üst direğe çarpıp ağlarla buluşturdu.
87. dakikada gerçekleşen bu pozisyonun ardından başka ciddi bir pozisyon olmadı ve Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada sol kanttan gelişen Galatasaray atağında Jakobs'un ortasında top, Attamah'ın eline çarptı. Pozisyonda topla elle oynama değerlendirmesi yapan maçın hakemi penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Osimhen, takımını 1-0 öne geçirdi.
7. dakikada Bahoke'in kafayla indirdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinde auta çıktı.
14. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Ali Karimi'nin kullandığı korner atışında ön direğe koşu yapan Bahoke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
29. dakikada Osimhen'in ortasında penaltı noktası üzerinde Yunus Akgün'ün gelişine vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu ayaklarıyla kurtardı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
41. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ali Karimi'nin uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci Muslera, son anda uzanarak topu kornere çeldi.
45. dakikada Ali Karimi'nin pasında ceza saha içerisinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasında savunma arkasına koşu yapan Morte'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topu kendi yarı alanının ortalarında kapan Yunus Akgün, hızla rakip yarı sahaya geçti. Aynı oyuncunun ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
58. dakikada Jakobs'un kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunda savunmaya çarpan top kale direğinin dibinden auta çıktı.
60. dakikada Galatasaray taraftarının oyun alanına girerek kaleci Muslera ile fotoğraf çektirmesine Kayserispor tribünleri tepki gösterdi. Tribünlerden atlayan bazı taraftarlar fotoğraf çektiren taraftara saldırı girişiminde bulundu. Maç çıkan olaylar üzerine 5 dakika durdu.
68. dakikada Kayserispor'un sağ kanttan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Morte'nin şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Galatasaray atağında savunmadan seken topu kapan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
71. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Yunus Akgün'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osimhen'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.
74. dakikada Osimen'in kaleye paralel pasında arka direkte topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın uygun pozisyonda vuruşunda topu kaleci Onurcan Piri çeldi.
87. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın kalecinin kapattığı köşeye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu: 1-5.
90+7. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında altı pas içerisinde Sanchez'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'den dönen topu topu savunma uzaklaştırdı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole (Dk. 83 Nazon), Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 58 Bourabıa), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 75 Ackah), Boa Morte, Bahoken (Dk. 83 Talha Sarıarslan)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 78 Jelert), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 78 Berkan Kutlu), Torreira (DK. 88 Berat Luş), Sara, Yunus Akgün, Mertens (Dk. 78 Batshuayı), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (DK. 86 Metehan Baltacı)
Goller: Dk. 4 (Penaltıdan) ve Dk. 71 Osimhen, Dk. 29 ve Dk. 87 Barış Alper Yılmaz, Dk. 51 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 14 Bahoke (Bellona Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 70 Bourabıa (Bellona Kayserispor)