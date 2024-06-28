Galatasaray, Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi

Galatasaray , Hakim Ziyech'in bonservisinin alındığını ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."









Yapılan açıklamada Ziyech'in 2.85 milyon euro maaş kazanacağı ifade edildi. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için yine 2.85 milyon euro ödeneceği açıklandı.Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, bu maçlarda 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.