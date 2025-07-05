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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Inter ile masada!

Galatasaray, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için Inter ile görüşmelere başladı.

calendar 05 Temmuz 2025 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Inter ile masada!
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Süper Lig'de yeni sezona da iddialı girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, golcü transferinde Victor Osimhen'den haber beklerken, diğer mevkiler için görüşmeler gerçekleştiriyor. 

Gelecek sezon özellikle Avrupa kupalarında başarı hedefleyen Galatasaray, bu doğrultuda ilk olarak Leroy Sane'yi kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar, Sane'nin ardından gözünü Inter'de forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi.



L'equipe'in haberine göre Galatasaray, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için Inter ile resmi görüşmelere başladı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Deneyimli orta saha Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.

INTER'DE GELECEĞİ BELİRSİZLEŞTİ

İtalyan kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından hem takım kaptanı Lautaro Martinez hem de kulüp yönetimi tarafından eleştirilmişti. Bu gelişmelerin ardından yıldız ismin Inter'de beşinci sezonuna devam edip etmeyeceği belirsiz hale geldi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 3081 dakika süre aldı.Milli futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 11 kez fileleri havalandırırken, 8 defa da takım arkadaşlarına asist yaptı.

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