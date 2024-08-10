Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Hatayspor'un golü 52. dakikada Joelson'dan geldi. Galatasaray 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Sarı kırmızılılar, yeni transfer Batshuayi'nin 90. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray maçı 2-1 kazandı.
Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı kırmızılı formayla ligdeki ilk maçına golle başlamış oldu.
ÜST ÜSTE 12. MAÇI KAZANDI
Sarı kırmızılı takım, sahasında çıktığı son 12 açılış müsabakasından galibiyetle ayrıldı.
AÇILIŞI İYİ YAPIYORDU
Galatasaray, 66 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.
Sarı kırmızılı takım, ligin ikinci haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da 5-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezonun ilk haftasında RAMS Park'ta Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip, mücadeleye Fernando Muslera, Leo Dubois, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi kadrosuyla çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa'da 5-0 kaybettikleri Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Nelsson'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Kerem Demirbay, Dubois ve Barış Alper'i sahaya sürdü.
YENİ TRANSFER SARA YEDEKTE
Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, müsabakaya yedekler arasında başladı.
Verilen 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde kadroya alındı.
JELERT KADRODA YOK
Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert kadroya alınmadı.
Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.
ZAHA KENDİNİ RİSKE ETMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapan Wilfried Zaha'nın kendini riske etmek istemediğini bildirdi.
Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e oynamaya sıcak bakan bir oyuncumuz. Dün ve bugün tesisteydi. Böyle durumlarda oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Zaha ile konuştuk ve bugün kadroda olmamasının daha doğru olacağına karar verdik." diye konuştu.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA DESTEK!
Sarı-kırmızılı taraftarlar, kaptan Kerem Aktürkoğlu'na destek ve moral verdi.
Maç öncesi yıldız futbolcuyu tribüne çağıran taraftarlar, üzerinde Kerem'in resminin olduğu "Arkandayız kaptan" yazılı pankart açtı.
Kerem ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.
İLK 11'DE 3 TÜRK VAR
Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor karşısında ilk 11'de 3 yerli futbolcuya forma verdi.
Yeni sezonda uygulanmaya başlayan yeni statüyle takımlar ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu oynatabilme hakkında sahip. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Türk statüsünde oynayabilen Kerem Demirbay'ı başlangıç kadrosunda görevlendirdi.
Sara, Nelsson, Batshuayi ve Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı oyuncu statüsünde sayılan Yusuf Demir, kulübede bekledi.
82 GÜN SONRA TARAFTARIN KARŞISINDA
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıktı.
Geçen sezon iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluştu. Taraftarlar, RAMS Park'ı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.
HATAYSPOR'UN YENİLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Atakaş Hatayspor'un 2 yeni transferi Galatasaray maçına ilk 11'de başladı.
Akdeniz temsilcisi, müsabakaya Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Funsho Bamgboye, Lamine Diack, Pedro Sousa, Joelson Fernandes, Sergio Strandberg 11'i ile çıktı.
Yedek kulübesinde Visar Bekaj, Demir Sarıcalı, Abdulkadir Parmak, Jonathan Okoronkwo, Selimcan Temel, Armin Hodzic, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Rigoberto Vindel yer aldı.
Teknik direktör Özhan Pulat, yeni transferlerden Bamgboye ve Diack'ı ilk 11'de görevlendirirken Okoronkwo'yu yedek bıraktı.
GALATASARAY ETKİLİ BAŞLADI!
Galatasaray ev sahihi olmasının avantajını ilk dakikalarda pozisyon anlamında iyi kullandı. Mücadelenin 8. dakikasında Mertens'in pasıyla sağ çaprazda topu alan Hakim Ziyech, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Kaleci Erce gole izin vermedi.
Sarı kırmızılı takım bu pozisyondan 2 dakika sonra yine etkili geldi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauro Icardi, yerden kaleye sert bir top gönderdi. Kaleci Erce Kardeşler, üzerine gelen topu rahat çıkardı.
NET FIRSAT KAÇTI
Karşılaşmada dakikalar 28'i gösterirken Galatasaray bir kez daha pozisyona girdi. Barış'ın pasıyla sağ çaprazda topu önüne alan Ziyech, yakın mesafeden vuruşunu yaptı ama savunmaya çarpan top üstten az farkla dışarı gitti.
MAÇTA TEMPO BİRAZ DÜŞTÜ
İlk 30 dakikanın ardından maçta tempo bir hayli düştü. Yeni sezonun ilk maçı olması sebebiyle takımlarda yorgunluk belirtileri gözlemlendi.
Maçta ilk yarının sonlarına doğru iki takımda da etkili bir pozisyon bulamadı ve oyuncular devreye 0-0'lık skorla girdi.
İKİNCİ YARI MÜTHİŞ TEMPO
Galatasaray inanılmaz bir gol kaçırdı. 48. dakikada Ziyech'in kullandığı köşe vuruşuna Davinson vurdu. Top direkten döndü. Dönen topu Abdülkerim kafayla tamamlamak istedi ama kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.
BİR DİREK DAHA
Galatasaray, ikinci yarıya baskılı başladı. 50. dakikada Barış Alper'in sağdan içeri kestiği top savunmaya çarpıp kaleye yöneldi. Erce Kardeşlerin müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.
HATAYSPOR GOLÜ BULDU!
Galatasaray'ı savunmada eksik yakalayan Hatayspor, 52. dakikada Joelson ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Rui Pedro, ceza sahasına kadar girdi. Muslera'dan sıyrılıp topu yanındaki Joelson'a bıraktı. Tecrübeli oyuncu sert bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.
GABRIEL SARA OYUNA GİRDİ!
Galatasaray'ın Norwich'ten transfer ettiği Gabriel Sara, mücadelenin 57. dakikasında Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu.
Galatasaray beraberlik golü için yükleniyor. Derrick Köhn'ün soldan pasını alan Barış Alper, sol çaprazdan çok sert vurdu. 65. dakikada yaşanan bu pozisyonda Erce, kapattığı köşeden topu kornere çeldi.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI!
Galatasaray, Mauro Icardi'nin 78. dakikada yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Icardi, sağ çaprazdan cesa sahasına girer girmez yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Icardi, takımı adına eşitlik golünü attı.
BATSHUAYI SAHNEYE ÇIKTI!
Galatasaray, son bölümde yoğun bir baskı kurdu. Sarı kırmızılı takım, 90. dakikada Batshuayi ile 2-1 öne geçti. Berkan'ın soldan ortasına kale önünde iyi yükselen Belçikalı golcü, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray 3 puanı alan takım oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Torreira'nın yaptığı baskıyla topu kapan Galatasaray, rakibini ceza sahası önünde 4'e 3 yakaladı. Yay gerisinde meşin yuvarlağı alan Mertens, sağ çaprazdan hareketlenen Ziyech'i kaçırdı. Faslı yıldızın karşı karşıya vuruşunda, kaleci Erce'den seken meşin yuvarlağı çizgi önünde savunma uzaklaştırdı.
9. dakikada Ziyech, sağ kanatta yaptığı baskıyla kazandığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Barış Alper'in kafayla indirdiği meşin yuvarlak, altıpas önündeki Icardi'de kaldı. Arjantinli yıldızın vuruşunda, kaleci Erce topu iki hamlede kontrol etti.
28. dakikada Icardi'nin attığı uzun pas sonrası Ziyech, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Ziyech'in vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı kornerde Sanchez'in altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Erce çeldi. Kolombiyalı oyuncunun seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bu kez üst direğe çarptı. Bu pozisyon sonrası ceza sahası içi sol kanadında topu önünde bulan Barış Alper, altıpas çizgisine doğru topu çıkardı. Abdülkerim'in bu orta sonrası yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Erce yine topu çeldi.
51. dakikada Icardi'nin sol kanattan attığı pas sonrası topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
52. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Rui Pedro'ya kaleci Muslera, altıpas çizgisi önünde müdahale etti. Bu müdahale sonrası seken topu önünde bulan Fernandes, penaltı noktası civarında vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı: 0-1
80. dakikada Galatasaray penaltıdan beraberliği yakaladı. Barış Alper'in attığı ara pası sonrası Icardi, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Bu pas sonrası Kilama'nın Arjantinli oyuncuya yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Icardi'nin penaltıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak fileleri sarstı: 1-1
90. dakikada Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından altıpas çizgisine gönderdiği meşin yuvarlağa Hatayspor savunması müdahale etti. Seken topu önünde bulan Torreira, altıpasın içine doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Bu noktada topa kafa vuran Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Stat: RAMS Park
Hakemler: Turgut Doman, Kerem Ersoy, Candaş Elbil
Galatasaray: Muslera, Dubois (Dk 70 Batshuayi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Köhn (Dk. 87 Berkan Kutlu), Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 57 Sara), Ziyech (Dk. 87 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 70 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz, Icardi
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Bamgboye (Dk. 66 Rivas), Matondo, Diack, Fernandes (Dk. 87 Okoronkwo), Rui Pedro (Dk. 84 Hodzic), Strandberg
Goller: Dk. 52 Fernandes (Atakaş Hatayspor), Dk. 80 Icardi (Penaltıdan), Dk. 90 Batshuayi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 56 Fernandes, Dk. 79 Recep Burak Yılmaz, Dk. 90+3 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)
Hatayspor'un golü 52. dakikada Joelson'dan geldi. Galatasaray 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Sarı kırmızılılar, yeni transfer Batshuayi'nin 90. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray maçı 2-1 kazandı.
Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı kırmızılı formayla ligdeki ilk maçına golle başlamış oldu.
ÜST ÜSTE 12. MAÇI KAZANDI
Sarı kırmızılı takım, sahasında çıktığı son 12 açılış müsabakasından galibiyetle ayrıldı.
AÇILIŞI İYİ YAPIYORDU
Galatasaray, 66 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.
Sarı kırmızılı takım, ligin ikinci haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da 5-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezonun ilk haftasında RAMS Park'ta Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip, mücadeleye Fernando Muslera, Leo Dubois, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi kadrosuyla çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa'da 5-0 kaybettikleri Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Nelsson'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Kerem Demirbay, Dubois ve Barış Alper'i sahaya sürdü.
YENİ TRANSFER SARA YEDEKTE
Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, müsabakaya yedekler arasında başladı.
Verilen 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde kadroya alındı.
JELERT KADRODA YOK
Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert kadroya alınmadı.
Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.
ZAHA KENDİNİ RİSKE ETMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapan Wilfried Zaha'nın kendini riske etmek istemediğini bildirdi.
Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e oynamaya sıcak bakan bir oyuncumuz. Dün ve bugün tesisteydi. Böyle durumlarda oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Zaha ile konuştuk ve bugün kadroda olmamasının daha doğru olacağına karar verdik." diye konuştu.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA DESTEK!
Sarı-kırmızılı taraftarlar, kaptan Kerem Aktürkoğlu'na destek ve moral verdi.
Maç öncesi yıldız futbolcuyu tribüne çağıran taraftarlar, üzerinde Kerem'in resminin olduğu "Arkandayız kaptan" yazılı pankart açtı.
Kerem ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.
İLK 11'DE 3 TÜRK VAR
Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor karşısında ilk 11'de 3 yerli futbolcuya forma verdi.
Yeni sezonda uygulanmaya başlayan yeni statüyle takımlar ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu oynatabilme hakkında sahip. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Türk statüsünde oynayabilen Kerem Demirbay'ı başlangıç kadrosunda görevlendirdi.
Sara, Nelsson, Batshuayi ve Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı oyuncu statüsünde sayılan Yusuf Demir, kulübede bekledi.
82 GÜN SONRA TARAFTARIN KARŞISINDA
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıktı.
Geçen sezon iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluştu. Taraftarlar, RAMS Park'ı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.
HATAYSPOR'UN YENİLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Atakaş Hatayspor'un 2 yeni transferi Galatasaray maçına ilk 11'de başladı.
Akdeniz temsilcisi, müsabakaya Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Funsho Bamgboye, Lamine Diack, Pedro Sousa, Joelson Fernandes, Sergio Strandberg 11'i ile çıktı.
Yedek kulübesinde Visar Bekaj, Demir Sarıcalı, Abdulkadir Parmak, Jonathan Okoronkwo, Selimcan Temel, Armin Hodzic, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Rigoberto Vindel yer aldı.
Teknik direktör Özhan Pulat, yeni transferlerden Bamgboye ve Diack'ı ilk 11'de görevlendirirken Okoronkwo'yu yedek bıraktı.
GALATASARAY ETKİLİ BAŞLADI!
Galatasaray ev sahihi olmasının avantajını ilk dakikalarda pozisyon anlamında iyi kullandı. Mücadelenin 8. dakikasında Mertens'in pasıyla sağ çaprazda topu alan Hakim Ziyech, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Kaleci Erce gole izin vermedi.
Sarı kırmızılı takım bu pozisyondan 2 dakika sonra yine etkili geldi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauro Icardi, yerden kaleye sert bir top gönderdi. Kaleci Erce Kardeşler, üzerine gelen topu rahat çıkardı.
NET FIRSAT KAÇTI
Karşılaşmada dakikalar 28'i gösterirken Galatasaray bir kez daha pozisyona girdi. Barış'ın pasıyla sağ çaprazda topu önüne alan Ziyech, yakın mesafeden vuruşunu yaptı ama savunmaya çarpan top üstten az farkla dışarı gitti.
MAÇTA TEMPO BİRAZ DÜŞTÜ
İlk 30 dakikanın ardından maçta tempo bir hayli düştü. Yeni sezonun ilk maçı olması sebebiyle takımlarda yorgunluk belirtileri gözlemlendi.
Maçta ilk yarının sonlarına doğru iki takımda da etkili bir pozisyon bulamadı ve oyuncular devreye 0-0'lık skorla girdi.
İKİNCİ YARI MÜTHİŞ TEMPO
Galatasaray inanılmaz bir gol kaçırdı. 48. dakikada Ziyech'in kullandığı köşe vuruşuna Davinson vurdu. Top direkten döndü. Dönen topu Abdülkerim kafayla tamamlamak istedi ama kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.
BİR DİREK DAHA
Galatasaray, ikinci yarıya baskılı başladı. 50. dakikada Barış Alper'in sağdan içeri kestiği top savunmaya çarpıp kaleye yöneldi. Erce Kardeşlerin müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.
HATAYSPOR GOLÜ BULDU!
Galatasaray'ı savunmada eksik yakalayan Hatayspor, 52. dakikada Joelson ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Rui Pedro, ceza sahasına kadar girdi. Muslera'dan sıyrılıp topu yanındaki Joelson'a bıraktı. Tecrübeli oyuncu sert bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.
GABRIEL SARA OYUNA GİRDİ!
Galatasaray'ın Norwich'ten transfer ettiği Gabriel Sara, mücadelenin 57. dakikasında Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu.
Galatasaray beraberlik golü için yükleniyor. Derrick Köhn'ün soldan pasını alan Barış Alper, sol çaprazdan çok sert vurdu. 65. dakikada yaşanan bu pozisyonda Erce, kapattığı köşeden topu kornere çeldi.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI!
Galatasaray, Mauro Icardi'nin 78. dakikada yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Icardi, sağ çaprazdan cesa sahasına girer girmez yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Icardi, takımı adına eşitlik golünü attı.
BATSHUAYI SAHNEYE ÇIKTI!
Galatasaray, son bölümde yoğun bir baskı kurdu. Sarı kırmızılı takım, 90. dakikada Batshuayi ile 2-1 öne geçti. Berkan'ın soldan ortasına kale önünde iyi yükselen Belçikalı golcü, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray 3 puanı alan takım oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Torreira'nın yaptığı baskıyla topu kapan Galatasaray, rakibini ceza sahası önünde 4'e 3 yakaladı. Yay gerisinde meşin yuvarlağı alan Mertens, sağ çaprazdan hareketlenen Ziyech'i kaçırdı. Faslı yıldızın karşı karşıya vuruşunda, kaleci Erce'den seken meşin yuvarlağı çizgi önünde savunma uzaklaştırdı.
9. dakikada Ziyech, sağ kanatta yaptığı baskıyla kazandığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Barış Alper'in kafayla indirdiği meşin yuvarlak, altıpas önündeki Icardi'de kaldı. Arjantinli yıldızın vuruşunda, kaleci Erce topu iki hamlede kontrol etti.
28. dakikada Icardi'nin attığı uzun pas sonrası Ziyech, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Ziyech'in vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı kornerde Sanchez'in altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Erce çeldi. Kolombiyalı oyuncunun seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bu kez üst direğe çarptı. Bu pozisyon sonrası ceza sahası içi sol kanadında topu önünde bulan Barış Alper, altıpas çizgisine doğru topu çıkardı. Abdülkerim'in bu orta sonrası yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Erce yine topu çeldi.
51. dakikada Icardi'nin sol kanattan attığı pas sonrası topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
52. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Rui Pedro'ya kaleci Muslera, altıpas çizgisi önünde müdahale etti. Bu müdahale sonrası seken topu önünde bulan Fernandes, penaltı noktası civarında vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı: 0-1
80. dakikada Galatasaray penaltıdan beraberliği yakaladı. Barış Alper'in attığı ara pası sonrası Icardi, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Bu pas sonrası Kilama'nın Arjantinli oyuncuya yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Icardi'nin penaltıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak fileleri sarstı: 1-1
90. dakikada Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından altıpas çizgisine gönderdiği meşin yuvarlağa Hatayspor savunması müdahale etti. Seken topu önünde bulan Torreira, altıpasın içine doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Bu noktada topa kafa vuran Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Stat: RAMS Park
Hakemler: Turgut Doman, Kerem Ersoy, Candaş Elbil
Galatasaray: Muslera, Dubois (Dk 70 Batshuayi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Köhn (Dk. 87 Berkan Kutlu), Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 57 Sara), Ziyech (Dk. 87 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 70 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz, Icardi
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Bamgboye (Dk. 66 Rivas), Matondo, Diack, Fernandes (Dk. 87 Okoronkwo), Rui Pedro (Dk. 84 Hodzic), Strandberg
Goller: Dk. 52 Fernandes (Atakaş Hatayspor), Dk. 80 Icardi (Penaltıdan), Dk. 90 Batshuayi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 56 Fernandes, Dk. 79 Recep Burak Yılmaz, Dk. 90+3 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)
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