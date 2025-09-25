25 Eylül
Galatasaray, "En iyi sezon başlangıcı" hedefine ulaşmak istiyor!

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor karşısında kazanması halinde kulüp tarihinin en iyi başlangıcını yapacak.

25 Eylül 2025 12:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, 'En iyi sezon başlangıcı' hedefine ulaşmak istiyor!
Galatasaray, Corendon Alanyaspor karşılaşmasını kazanarak, Süper Lig'in ilk 7 haftasındaki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kırdığı rekorlara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile geçen sezon aynı başarıyı yakaladı.


Bu sezon ise ilk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ikas Eyüpspor'u 2-0 ve altıncı haftada da TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek söz konusu başlangıcı tekrarladı.

Sarı-kırmızılılar, ligin 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olacağı maçı kazanmaları halinde 7'de 7 yaparak, Galatasaray tarihindeki en iyi Süper Lig başlangıcını gerçekleştirecek.

- Diğer sezonlara göre daha iyi gol averajına sahip

Galatasaray, bu sezon 6'da 6 yaptığı diğer iki sezona göre daha iyi bir gol averajı yakaladı.

Bu sezon ligin ilk 6 haftasında çıktığı maçlarda 18 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde de gördüğü 2 golle 16 gol averajına sahip oldu.

Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunun ilk 6 maçında 20 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, yediği 5 golle 15 gol averajına ulaşmıştı.

Yine tecrübeli teknik adam Okan Buruk'un yönetiminde geçen sezon da 15 gol atan ve 5 gol yiyen Galatasaray, aynı şekilde 15 gol averajına sahip olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ulaştığı 16 gol averajıyla diğer sezonlara göre daha başarılı bir başlangıç yaptı.

- Okan Buruk, kendi rekorunu geliştirmek istiyor

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, daha önce Galatasaray tarihinde kırdığı rekoru geliştirmek için Alanyaspor karşısına çıkacak.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte 1998-1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i bu alanda geçti ve sarı-kırmızılıların tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör oldu.

Söz konusu başarıyı bu sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasında tekrarlayan Okan Buruk, Alanyaspor karşısında galip gelerek kendi rekorunu geliştirmeyi amaçlıyor.

- Üst üste 4 maç daha kazanırsa Fenerbahçe'yi yakalayacak

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak olacak.

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanarak bu alanda rekor kırmıştı.

Sarı-kırmızılılar, ligde sırasıyla çıkacağı Alanyaspor, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin kırdığı bu rekoru egale edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.