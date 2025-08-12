12 Ağustos
Galatasaray efsanelerinden Ederson mesaisi!

Galatasaray'da daha önce futbol oynayan Felipe Melo ve Claudio Taffarel, vatandaşları Ederson'u Galatasaray'a ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

Galatasaray efsanelerinden Ederson mesaisi!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferine odaklanan Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'u kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Sarı-kırmızılılarda efsane isimler Claudio Taffarel ve Felipe Melo da bu transfer için devreye girdi.

HEDEFTE YALNIZCA EDERSON VAR

Trendyol Süper Lig'e 3-0'lık Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da gündem tamamen Ederson'a kilitlendi. Galatasaray Yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu 31 yaşındaki eldiveni bu hafta bitirmek istiyor.

Daha önce teknik direktör Okan Buruk, Taffarel'in aracılığıyla Ederson'la görüntülü görüşme yapmıştı.


TAFFAREL'DEN SONRA FELİPE MELO

Galatasaray'ın efsane kalecisi Claudio Taffarel, Ederson ile, futbolcuyu Galatasaray'a ikna etmek amacıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından bir diğer efsane Felipe Melo devreye girdi. Melo, vatandaşı Ederson'u arayarak hem Galatasaray'ın gelecek planlarını hem de İstanbul'daki yaşamı anlattı.

Gelen bilgilere göre Melo, bu transferin olumlu sonuçlanacağına inanıyor.

PAZARLIKLAR KIRAN KIRANA

Galatasaray, Ederson'un maaş beklentisini karşılamak için yoğun çaba harcıyor. Yönetim, yıllık 6 milyon Euro teklif ederken, oyuncunun 7,5 milyon Euro net maaş talep ettiği belirtiliyor.

Bonservis için ise yaklaşık 10 milyon Euro bütçe ayrıldı. Hem ikna süreci hem de pazarlıklar devam ederken, bu hafta kritik gelişmelerin yaşanması bekleniyor.


 


 

