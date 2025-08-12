Galatasaray efsanelerinden Ederson mesaisi!

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferine odaklanan Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'u kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etti.
Sarı-kırmızılılarda efsane isimler Claudio Taffarel ve Felipe Melo da bu transfer için devreye girdi.
HEDEFTE YALNIZCA EDERSON VAR
Trendyol Süper Lig'e 3-0'lık Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da gündem tamamen Ederson'a kilitlendi. Galatasaray Yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu 31 yaşındaki eldiveni bu hafta bitirmek istiyor.
Daha önce teknik direktör Okan Buruk, Taffarel'in aracılığıyla Ederson'la görüntülü görüşme yapmıştı.
TAFFAREL'DEN SONRA FELİPE MELO
Galatasaray'ın efsane kalecisi Claudio Taffarel, Ederson ile, futbolcuyu Galatasaray'a ikna etmek amacıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından bir diğer efsane Felipe Melo devreye girdi. Melo, vatandaşı Ederson'u arayarak hem Galatasaray'ın gelecek planlarını hem de İstanbul'daki yaşamı anlattı.
Gelen bilgilere göre Melo, bu transferin olumlu sonuçlanacağına inanıyor.
PAZARLIKLAR KIRAN KIRANA
Galatasaray, Ederson'un maaş beklentisini karşılamak için yoğun çaba harcıyor. Yönetim, yıllık 6 milyon Euro teklif ederken, oyuncunun 7,5 milyon Euro net maaş talep ettiği belirtiliyor.
Bonservis için ise yaklaşık 10 milyon Euro bütçe ayrıldı. Hem ikna süreci hem de pazarlıklar devam ederken, bu hafta kritik gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda efsane isimler Claudio Taffarel ve Felipe Melo da bu transfer için devreye girdi.
HEDEFTE YALNIZCA EDERSON VAR
Trendyol Süper Lig'e 3-0'lık Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da gündem tamamen Ederson'a kilitlendi. Galatasaray Yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu 31 yaşındaki eldiveni bu hafta bitirmek istiyor.
Daha önce teknik direktör Okan Buruk, Taffarel'in aracılığıyla Ederson'la görüntülü görüşme yapmıştı.
TAFFAREL'DEN SONRA FELİPE MELO
Galatasaray'ın efsane kalecisi Claudio Taffarel, Ederson ile, futbolcuyu Galatasaray'a ikna etmek amacıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından bir diğer efsane Felipe Melo devreye girdi. Melo, vatandaşı Ederson'u arayarak hem Galatasaray'ın gelecek planlarını hem de İstanbul'daki yaşamı anlattı.
Gelen bilgilere göre Melo, bu transferin olumlu sonuçlanacağına inanıyor.
PAZARLIKLAR KIRAN KIRANA
Galatasaray, Ederson'un maaş beklentisini karşılamak için yoğun çaba harcıyor. Yönetim, yıllık 6 milyon Euro teklif ederken, oyuncunun 7,5 milyon Euro net maaş talep ettiği belirtiliyor.
Bonservis için ise yaklaşık 10 milyon Euro bütçe ayrıldı. Hem ikna süreci hem de pazarlıklar devam ederken, bu hafta kritik gelişmelerin yaşanması bekleniyor.