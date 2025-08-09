Galatasaray, Ederson'un alternatifini buldu! Inaki Pena

Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor.



Sarı kırmızılıların kaleci transferinde liste başında Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson bulunuyor.



Sempre Barça'nın haberine göre; Galatasaray'da Ederson'un alternatifi ise 2021/22 sezonunda sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Inaki Pena.



G.SARAY'DA TEKLİF HAZIRLIĞI



Barcelona'da Hansi Flick yönetiminde dördüncü kaleci konumunda bulunan Pena için Galatasaray'ın 8-10 milyon euro aralığında bir teklif hazırladığı öne sürüldü.



COMO DA DEVREDE



Öte yandan Serie A ekibi Como da 26 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.



