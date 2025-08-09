10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-230'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-028'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-029'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-085'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Galatasaray, Ederson'un alternatifini buldu! Inaki Pena

Galatasaray, Ederson'un alternatifi olarak Barcelona'dan Inaki Pena'yı gündemine aldı.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı kırmızılıların kaleci transferinde liste başında Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson bulunuyor.

Sempre Barça'nın haberine göre; Galatasaray'da Ederson'un alternatifi ise 2021/22 sezonunda sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Inaki Pena.

G.SARAY'DA TEKLİF HAZIRLIĞI

Barcelona'da Hansi Flick yönetiminde dördüncü kaleci konumunda bulunan Pena için Galatasaray'ın 8-10 milyon euro aralığında bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

COMO DA DEVREDE

Öte yandan Serie A ekibi Como da 26 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak istiyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
