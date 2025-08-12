Galatasaray, Ederson için Manchester City ile görüştü

Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi için Manchester City ile resmi temas kurdu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı kaleci Ederson'u kadrosuna katmak için hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla görüşmeler gerçekleştirdi.
EDERSON'A YOĞUNLAŞILDI
Haberde, Gianluigi Donnarumma seçeneğinin gündemde somut bir şekilde yer almadığı, yönetimin transfer çalışmalarını Ederson üzerine yoğunlaştırdığı belirtildi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken, bu sürecin Manchester City'nin Donnarumma planları açısından da önem taşıyabileceği kaydedildi.
MANCHESTER CITY PERFORMANSI
29 kez Brezilya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Ederson, 2017 yazında Benfica'dan Manchester City'ye 40 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. Lakabı 'boğa' olan tecrübeli file bekçisi, 1 yıllık sözleşmesi kaldığı İngiliz ekibinde tam 372 karşılaşmada kaleyi korudu. Ederson, bu mücadelelerin 168'ini ağlarını düşürmeden tamamladı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı kaleci Ederson'u kadrosuna katmak için hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla görüşmeler gerçekleştirdi.
EDERSON'A YOĞUNLAŞILDI
Haberde, Gianluigi Donnarumma seçeneğinin gündemde somut bir şekilde yer almadığı, yönetimin transfer çalışmalarını Ederson üzerine yoğunlaştırdığı belirtildi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken, bu sürecin Manchester City'nin Donnarumma planları açısından da önem taşıyabileceği kaydedildi.
MANCHESTER CITY PERFORMANSI
29 kez Brezilya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Ederson, 2017 yazında Benfica'dan Manchester City'ye 40 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. Lakabı 'boğa' olan tecrübeli file bekçisi, 1 yıllık sözleşmesi kaldığı İngiliz ekibinde tam 372 karşılaşmada kaleyi korudu. Ederson, bu mücadelelerin 168'ini ağlarını düşürmeden tamamladı.