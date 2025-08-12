12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-050'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Galatasaray, Ederson için Manchester City ile görüştü

Galatasaray, kaleci transferinde hedefi olan Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için doğrudan temaslara başladı.

calendar 12 Ağustos 2025 17:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Ederson için Manchester City ile görüştü
Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi için Manchester City ile resmi temas kurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı kaleci Ederson'u kadrosuna katmak için hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

EDERSON'A YOĞUNLAŞILDI


Haberde, Gianluigi Donnarumma seçeneğinin gündemde somut bir şekilde yer almadığı, yönetimin transfer çalışmalarını Ederson üzerine yoğunlaştırdığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken, bu sürecin Manchester City'nin Donnarumma planları açısından da önem taşıyabileceği kaydedildi.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

29 kez Brezilya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Ederson, 2017 yazında Benfica'dan Manchester City'ye 40 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. Lakabı 'boğa' olan tecrübeli file bekçisi, 1 yıllık sözleşmesi kaldığı İngiliz ekibinde tam 372 karşılaşmada kaleyi korudu. Ederson, bu mücadelelerin 168'ini ağlarını düşürmeden tamamladı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
