Galatasaray, Diagne transferini bitiriyor

Galatasaray'da uzun süredir devam eden forvet arayışlarında Mbaye Diagne sürprizi yaşandı. Geçtiğimiz hafta takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Diagne, sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya vardıKasımpaşa yönetimi ile yaptığı görüşmede "Ayrılık" talebini aktaran Diagne, yönetimin direncini kırdı. Bunun üzerine Kasımpaşa da forvet olarak Udinese'den Stipe Perica'yı renklerine bağladı.Diagne için ilk süreçte 15 milyon euroluk rakam talep eden Kasımpaşa cephesi, oyuncunun ısrarlı talebi sonrasında da 12 milyon euroya kadar düştü. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği isim için kıran kırana pazarlık yapılırken taraflar da 12 milyon euro bandında bir rakamda el sıkıştı. Bonservisin taksitlendirilmesi konusunda pazarlığa oturulduSenegalli forvet geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Galatasaray paylaşımları yaparken, sonrasında ise bunları geri çekmişti. Şu anda transferin noktalanma aşamasında olduğu ve hukuki sürecin de başladığı öğrenildi.Senegalli golcü Mbaye Diagne, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçında rakibe tükürerek 4 maç ceza almıştı. Diagne iki maçlık cezasını ise tamamladı.