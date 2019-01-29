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Galatasaray, Diagne transferini bitiriyor

Galatasaray, Mbaye Diagne için Kasımpaşa ile ikinci kez pazarlık masasına oturdu. Taraflar anlaşmaya vardı ve taksitlendirme konusunu görüşmeye başladı

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, Diagne transferini bitiriyor
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29 Ocak 2019 14:21
Galatasaray'da uzun süredir devam eden forvet arayışlarında Mbaye Diagne sürprizi yaşandı. Geçtiğimiz hafta takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Diagne, sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya vardı

İŞTE YAŞANAN SÜREÇ

Kasımpaşa yönetimi ile yaptığı görüşmede "Ayrılık" talebini aktaran Diagne, yönetimin direncini kırdı. Bunun üzerine Kasımpaşa da forvet olarak Udinese'den Stipe Perica'yı renklerine bağladı.

Diagne için ilk süreçte 15 milyon euroluk rakam talep eden Kasımpaşa cephesi, oyuncunun ısrarlı talebi sonrasında da 12 milyon euroya kadar düştü. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği isim için kıran kırana pazarlık yapılırken taraflar da 12 milyon euro bandında bir rakamda el sıkıştı. Bonservisin taksitlendirilmesi konusunda pazarlığa oturuldu

GALATASARAY PAYLAŞIMLARI YAPTI

Senegalli forvet geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Galatasaray paylaşımları yaparken, sonrasında ise bunları geri çekmişti. Şu anda transferin noktalanma aşamasında olduğu ve hukuki sürecin de başladığı öğrenildi.

Senegalli golcü Mbaye Diagne, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçında rakibe tükürerek 4 maç ceza almıştı. Diagne iki maçlık cezasını ise tamamladı.







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