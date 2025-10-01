Galatasaray, Devler Ligi'nde 8 maç sonra iç sahada galip!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 8 maç sonra galip geldi.
İç sahada son "Devler Ligi" galibiyetini 2017-2018 sezonunda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada dörder beraberlik ve yenilgi gördü.
Galatasaray, Kupa 1'deki sekiz maçlık iç saha kazanamama serisini Liverpool karşısında sonlandırdı.
