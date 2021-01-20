Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde geride kalan 19 haftanın birini bay geçen Galatasaray, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 19. haftayı 33 puanla dördüncü sırada bitirdi.Yukatel Denizlispor ise ligde çıktığı 18 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 10'unu kaybetti. Yeşil-siyahlı takım 14 puanla 19. haftayı son sırada tamamladı.MusleraLinnesDonkMarcaoSaracchiTaylanBelhandaArda TuranEmre AkbabaFeghouliBabelPantilimonTiago LopesFabainoMuhammetÖzerMurawskiDosseviRecep NiyazSagalSackoMesanovicGalatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 41. kez birbirlerine rakip olacak.İki ekip arasında geride kalan 40 maçın 26'sını Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.Sarı-kırmızılı takımın toplam 74 golüne, Denizli ekibi 36 golle karşılık verdi.Geçen sezon Denizlispor sahasındaki müsabakayı 2-0 kazanırken, Galatasaray ise İstanbul'daki müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 20 kez karşı karşıya geldi.Geride kalan maçlarda Galatasaray 14, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 42 gole karşılık, kalesinde 17 gol gördü.Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın maçta görev alması bekleniyor.Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini alacak.Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları derbinin ardından yaptığı açıklamada, Yukatel Denizlispor maçında Muslera'ya görev vereceğini ifade etmişti.