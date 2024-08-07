Galatasaray'dan Young Boys'a canlı takip!

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'la eşleşen Young Boys'u, sarı-kırmızılı yetkililer yerinde takip edecek.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Young Boys'a canlı takip!
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07 Ağustos 2024 10:15
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'la eşleşen Young Boys'u teknik direktör Okan Buruk analiz etmeye başladı.

İsviçre Ligi'nde ilk 4 hafta kazanamayan Young Boys'un, Yverdon ile hafta sonu oynayacağı karşılaşmayı sarı-kırmızılı yetkililer yerinde takip edecek.



"GALATASARAY FAVORİ"

Öte yandan İsviçre ekibinde Sportif Direktör Steve von Bergen ve teknik direktör Patrick Rahmen, eşleşme ile ilgili yorumlarda bulundu.

Sportif Direktör Steve von Bergen kura çekimiyle ilgili, ''Türk takımlarıyla oynamanın heyecanını ve mutluluğunu biliyoruz. Galatasaray elbette karşımızda favori. Göreve cesurca yaklaşan ve rakibini kızdırmak için elimizden geleni yapan bir meydan okuyucu olmak istiyoruz." dedi.

Teknik direktör Patrick Rahmen ise İsviçre basınına "Bizi ne kadar büyük bir kitlenin beklediğini biliyoruz. Hazırız'' ifadelerini kullandı. 

Galatasaray, Young Boys ile 21 ve 27 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek.  
 

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