Galatasaray'dan Tuzlaspor'a transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, iç transferde bir, dış transferde ise 2 oyuncuyla anlaşmaya vardı.



Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdussamed Karnuçu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Abdussamed Karnucu açıklamasında " Geçici transferimde Tuzlaspor kulübü ile anlaşmış bulunmaktayım. Tuzlaspor'un başarısı için mücadele ederken hayallerim ve hedeflerim için güzel bir sezon geçireceğim için çok mutluyum. Başta Fatih Terim hocam olmak üzere emeği geçen herkese saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Açıklamada, son olarak Diyarbekirspor forması giyen 24 yaşındaki stoper İbrahim Has ve geçen sezon da takımda yer alan 33 yaşındaki savunma oyuncusu İsmail Konuk ile de anlaşmaya varıldığı aktarıldı.



