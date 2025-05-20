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Galatasaray'dan Sane açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Bayern Münih forması ve adı gündeme gelen Leroy Sane ile ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Mayıs 2025 09:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Sane açıklaması!
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Ayrılması gündemde olan futbolcular ile ilgili de açıklama yapan Kavukcu, "18 tane yabancımız var, Nando'yu ikna etmeye çalıştık ama gitme taraftarı. Ailesini çocuklarını gönderdi. Mertens aynı şekilde gidiyor. Bu bölgelere transfer yapacağız. Birkaç bölge daha var. Bizden gitmek isteyenler var. Osimhen ile beraber farklı, Osimhen olmazsa farklı bir transfer planımız olacak." ifadelerini kullandı.

LEROY SANE AÇIKLAMASI

Abdullah Kavukcu, Bayern Münih forması giyen ve adı gündeme gelen Leroy Sane ile ilgili, "Sane ismini ocak ayında da konuştuk. Bir tek Sane değil, dünyada çok farklı isimler var. Nereye transfer yapacağımızın iki tanesi belli oluyor. 10 numaramız eksik oluyor, kaleci oluyor. Hangi oyuncuları alacağımızı netleştirmedik. Daha start vermedik. Bunun için başkanımızın start vermesini bekliyoruz. Konuşmalarımız oluyor, zamanı var. Çok az zaman kaldı." sözlerini sarf etti.

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