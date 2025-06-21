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Galatasaray'dan Rodrigo de Paul atağı!

Galatasaray, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldız orta sahası Rodrigo de Paul'u yeniden gündemine aldı.

calendar 21 Haziran 2025 10:04 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 13:42
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Rodrigo de Paul atağı!
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Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, orta saha transferi için düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen Arjantinli yıldız Rodrigo de Paul'u gündemine aldı.

Daha önce de Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rodrigo de Paul için bu kez resmi girişimlere başlandığı öğrenildi. Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki orta saha için hem oyuncu tarafıyla hem de İspanyol kulübüyle ilk temas kuruldu.



ORTA SAHAYA DERİNLİK PLANI

Yeni sezonda Torreira ve Lemina ikilisinin merkezde görev alması beklenirken, Galatasaray yönetimi uzun ve zorlu sezonu göz önünde bulundurarak rotasyonu güçlendirmeyi hedefliyor. De Paul'un transferiyle hem kalite hem de derinlik artacak.

SIMEONE'NİN KARARI KRİTİK

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, geçtiğimiz haftalarda kadro derinliği konusunda yönetime serzenişte bulunduğu ve bu nedenle oyuncu satışına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Arjantinli hocanın tavrı transferin seyrinde belirleyici olacak.

ICARDI DEVREDE

Öte yandan Galatasaray'da De Paul transferi için Icardi'nin de devreye girdiği ifade ediliyor. Arjantinli yıldızın, vatandaşı De Paul'u ikna etmeye çalıştığı ve projeyi yakından anlattığı kaydedildi. De Paul'ün, Atletico'dan gelecek sezon benzer şartları alamayacağı için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği de gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile 50 maça çıkan Rodrigo de Paul, 3 gol 9 asistlik katkı sağladı. 


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