Galatasaray'dan orta saha için Loyola atağı!

Orta sahasını İlkay Gündoğan gibi dünya yıldızıyla güçlendiren Galatasaray , transferde hız kesmiyor.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Arjantin ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola'yı radarına aldı. 24 yaşındaki Şilili futbolcu için temaslara başlayan Cimbom'un, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

KULÜBÜ DİRENİYOR

Şili ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın ilgisi, Independiente cephesinde tedirginliğe yol açtı. Teknik direktör Julio Vaccari'nin Loyola'nın ayrılmasının takımı hedefinden uzaklaştırabileceği görüşünde olduğu aktarıldı. Kulüp, Loyola'yı bırakmak istemese de transferin mali getirisi cazip bulunuyor.

İLK 11'E HIZLI GİRİŞ, ETKİLİ PERFORMANS

Ağustos 2024'te Huachipato'dan Independiente'ye transfer olan Felipe Loyola, Estudiantes karşısında ilk maçına ilk 11'de çıkarak teknik heyetin güvenini kazandı. Şilili futbolcu o tarihten bu yana 54 resmi maça çıktı, 9 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Gösterdiği performansla takımının değişmez ismi hâline gelen Loyola, orta sahada dinamizmi ve top tekniğiyle dikkat çekiyor.

SAKATLIK ENDİŞESİ KISA SÜRELİ

Instituto maçında saha kenarındaki reklam panolarına çarpması sonucu sağ omzundan sakatlanan Loyola'nın durumunun ciddi olmadığı, yapılan kontrollerde 1. derece burkulma tespit edildiği belirtildi. Oyuncunun kısa sürede sahalara döneceği ifade edildi.

15 MİLYON DOLAR SERBEST KALMA BEDELİ

Loyola'nın sözleşmesinde 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunuyor. Oyuncunun talep etmesi halinde bu madde devreye girebilir. Ancak Galatasaray Yönetimi, bu rakamın altında bir bedelle transferi tamamlamak istiyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

ASLAN, ORTA SAHAYI GENİŞLETMEK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Felipe Loyola transferine sıcak baktığı ve yoğun fikstürde orta sahada rotasyonu güçlendirmek istediği öğrenildi. İlkay Gündoğan, Torreira, Lemina ve Sara gibi isimlerin yanına Loyola'nın eklenmesiyle sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig hem Avrupa için ideal kadro derinliğine ulaşmayı planlıyor.