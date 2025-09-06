06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galatasaray'dan orta saha için Loyola atağı!

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Şilili yıldız Felipe Loyola için harekete geçti. 24 yaşındaki oyuncu için Independiente ile pazarlıklar başladı. Sarı-kırmızılılar, 15 milyon dolarlık serbest kalma bedelinin altında bir rakamla transferi bitirmeyi hedefliyor.

06 Eylül 2025 12:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan orta saha için Loyola atağı!






Orta sahasını İlkay Gündoğan gibi dünya yıldızıyla güçlendiren Galatasaray, transferde hız kesmiyor.
 
Sarı-kırmızılılar, son olarak Arjantin ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola'yı radarına aldı. 24 yaşındaki Şilili futbolcu için temaslara başlayan Cimbom'un, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi.
 
KULÜBÜ DİRENİYOR
 
Şili ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın ilgisi, Independiente cephesinde tedirginliğe yol açtı. Teknik direktör Julio Vaccari'nin Loyola'nın ayrılmasının takımı hedefinden uzaklaştırabileceği görüşünde olduğu aktarıldı. Kulüp, Loyola'yı bırakmak istemese de transferin mali getirisi cazip bulunuyor.
 
İLK 11'E HIZLI GİRİŞ, ETKİLİ PERFORMANS
 
Ağustos 2024'te Huachipato'dan Independiente'ye transfer olan Felipe Loyola, Estudiantes karşısında ilk maçına ilk 11'de çıkarak teknik heyetin güvenini kazandı. Şilili futbolcu o tarihten bu yana 54 resmi maça çıktı, 9 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Gösterdiği performansla takımının değişmez ismi hâline gelen Loyola, orta sahada dinamizmi ve top tekniğiyle dikkat çekiyor.
 
SAKATLIK ENDİŞESİ KISA SÜRELİ
 
Instituto maçında saha kenarındaki reklam panolarına çarpması sonucu sağ omzundan sakatlanan Loyola'nın durumunun ciddi olmadığı, yapılan kontrollerde 1. derece burkulma tespit edildiği belirtildi. Oyuncunun kısa sürede sahalara döneceği ifade edildi.
 
15 MİLYON DOLAR SERBEST KALMA BEDELİ
 
Loyola'nın sözleşmesinde 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunuyor. Oyuncunun talep etmesi halinde bu madde devreye girebilir. Ancak Galatasaray Yönetimi, bu rakamın altında bir bedelle transferi tamamlamak istiyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
 
ASLAN, ORTA SAHAYI GENİŞLETMEK İSTİYOR
 
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Felipe Loyola transferine sıcak baktığı ve yoğun fikstürde orta sahada rotasyonu güçlendirmek istediği öğrenildi. İlkay Gündoğan, Torreira, Lemina ve Sara gibi isimlerin yanına Loyola'nın eklenmesiyle sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig hem Avrupa için ideal kadro derinliğine ulaşmayı planlıyor.
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
