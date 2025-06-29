29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
4-0
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
23:00
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
0-0
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
0-1
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
1-1
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
1-2
29 Haziran
Molde-KFUM
2-3
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
0-289'
29 Haziran
Lyn-Aasane
2-1
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
5-1
29 Haziran
S. Moskova-Torpedo Moscow
3-1
29 Haziran
Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
2-0
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
3-0
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
1-0
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-2
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
01:00
30 Haziran
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps
04:30
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
29 Haziran
JIPPO-KaePa
3-1
29 Haziran
Albirex Niigata-Machida Zelvia
0-4
29 Haziran
Tokyo Verdy-Samara Arenası
1-0
29 Haziran
Volta Redonda-Operario Ferroviario
0-02'
29 Haziran
Athletic Club-Remo
0-01'
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
01:00
30 Haziran
Chapecoense-Goias
01:00
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
2-2
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
2-0
29 Haziran
AIK-IFK Goeteborg
3-0
29 Haziran
Degerfors-Brommapojkarna
0-3
29 Haziran
Haecken-GAIS
1-3
29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
0-0
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
4-1
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

Galatasaray'dan Orkun Kökçü hamlesi!

Galatasaray, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün durumunu yakından takip ediyor.

calendar 29 Haziran 2025 21:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Orkun Kökçü hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, orta saha transferinde İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu'nun ardından yeni bir hedefe yöneldi; Orkun Kökçü!

GALATASARAY'DAN YAKIN TAKİP

Kaya Temel'in haberine göre, Galatasaray, Benfica forması giyen milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray, Orkun Kökçü için harekete geçerek 24 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer olma konusundaki fikrini öğrenmek istiyor.

HOCASI İLE TARTIŞMA YAŞADI


Orkun Kökçü, Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynanan maçta hocası Bruno Lage ile bir tartışma yaşamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Benfica'da bu sezon 55 maçta süre bulan Orkun Kökçü, 12 gol attı ve 11 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Orkun Kökçü'nün kulübü Benfica ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.