Galatasaray'dan Orkun Kökçü hamlesi!

Galatasaray, orta saha transferinde İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu'nun ardından yeni bir hedefe yöneldi; Orkun Kökçü!
GALATASARAY'DAN YAKIN TAKİP
Kaya Temel'in haberine göre, Galatasaray, Benfica forması giyen milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Galatasaray, Orkun Kökçü için harekete geçerek 24 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer olma konusundaki fikrini öğrenmek istiyor.
HOCASI İLE TARTIŞMA YAŞADI
Orkun Kökçü, Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynanan maçta hocası Bruno Lage ile bir tartışma yaşamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Benfica'da bu sezon 55 maçta süre bulan Orkun Kökçü, 12 gol attı ve 11 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Orkun Kökçü'nün kulübü Benfica ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY'DAN YAKIN TAKİP
Kaya Temel'in haberine göre, Galatasaray, Benfica forması giyen milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Galatasaray, Orkun Kökçü için harekete geçerek 24 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer olma konusundaki fikrini öğrenmek istiyor.
HOCASI İLE TARTIŞMA YAŞADI
Orkun Kökçü, Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynanan maçta hocası Bruno Lage ile bir tartışma yaşamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Benfica'da bu sezon 55 maçta süre bulan Orkun Kökçü, 12 gol attı ve 11 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Orkun Kökçü'nün kulübü Benfica ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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