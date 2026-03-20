Galatasaray'dan Liverpool'a tepki!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool ile oynanan karşılaşmada parmağı kopan Noa Lang'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Mart 2026 21:38
Haber: Sporx.com
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool ile oynanan karşılaşmada parmağı kopan Noa Lang'ın durumu hakkında sert açıklamalarda bulundu. A Spor ekranlarına konuşan Yazgan, İngiliz ekibinin tavrını eleştirdi. 

"TEK BİR ÖZÜR BİLE YOK"

Yaşanan olayın ardından Liverpool cephesinden herhangi bir özür gelmediğini vurgulayan Yazgan, "Liverpool tarafından kulübümüze veya oyuncumuza yönelik tek bir özür dahi yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bu suskunluk ve sorumluluğu görmezden gelmek olayın üzerini örtme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İngiliz ekibinin konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştığını savunan Yazgan, "Liverpool özür bile dememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum varken, Liverpool gündem değiştirmeye çalışıyor." dedi.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Sürecin takipçisi olacaklarını belirten sarı-kırmızılı yönetici, "Biz bu işin peşini bırakmayacağız." diyerek kararlılık mesajı verdi.

Yazgan, Liverpool karşılaşmasının sonucuna da değinerek, "İki gün önce oynadığımız karşılaşmada ne yazık ki sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık. Önemli olan bu seviyelerde kalıcı olmak ve ne mutlu ki Galatasaray bunu başarmış vaziyette." şeklinde konuştu.

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
