18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
17:00
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
0-018'
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
0-145'
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
1-245'
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
0-1DA
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
0-019'
18 Ekim
QPR-Millwall
0-017'
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
17:00
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
17:00
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
17:00
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
17:00
18 Ekim
Sheffield United-Watford
17:00
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
17:00
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
17:00
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
16:00
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
17:00
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-059'
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-057'
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
16:00
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
16:30
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
16:30
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
16:30
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-018'
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
16:00
18 Ekim
Brighton-Newcastle
17:00
18 Ekim
Burnley-Leeds United
17:00
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
17:00
18 Ekim
M.City-Everton
17:00
18 Ekim
Sunderland-Wolves
17:00
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
15:00
18 Ekim
Barcelona-Girona
17:15
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Galatasaray'dan kar ve zarar açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün kar ve zarar durumunu açıkladı.

calendar 18 Ekim 2025 13:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan kar ve zarar açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, oyuncu transferlerine yapılan yatırımla kulüp olarak büyük bir gelir elde edeceklerini söyledi.

Hatipoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki mali raporları sunarak, "Hasılatımız yaklaşık 12,8 milyar liraya ulaştı. Bir önceki dönem 12,1 milyar liraydı. Giderlerimiz 11,5 milyardan, 14 milyar liraya çıktı. Bu dönemki brüt zararımız da 1,19 milyar lira olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki dönemde faaliyet zararının 3,964 milyar lira olduğunu dile getirerek, "Parasal kazanç farklarından 3,2 milyar lira ve yatırım faaliyetlerinin gelirlerinden 1,14 milyar lira geldi. Finansman giderlerimiz 2,4 milyar lira ve vergi giderimiz de 71 milyon lira olmuştur. Böylece dönem net zararımız da 2 milyar lira civarında olmuştur." şeklinde konuştu.

Kulübün bu dönemki hasılatlarından bahseden Hatipoğlu, "Mayıs 2025 itibarıyla sponsorluk gelirlerimiz 3 milyar, yayın hakkı gelirlerimiz 659 milyon, loca, kombine ve VIP satış gelirlerimiz 2,95 milyar, mağazacılık gelirlerimiz 3,56 milyar, sporcu transferi, kira ve yetiştirme gelirlerimiz 396 milyon, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gelirlerimiz 868 milyon ve diğer gelirlerimiz 1,44 milyar olmak üzere, toplam 12,892 milyar liralık gelir elde edildi. Bir önceki döneme göre de gelirlerde toplam yüzde 6 artış sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu dönemdeki giderlere de değinen Hatipoğlu, "Sporcu ücretleri 6 milyar, amortisman ve itfa payı giderleri 2,2 milyar, futbolcu kiralama giderleri 168 milyon, mağazacılığın mal maliyeti 1,524 milyar, personel giderleri 474 milyon, teknik kadro ve antrenör ücretleri 936 milyon, müsabaka giderleri 577 milyon, spor malzemesi giderleri 90 milyon, deplasman ve kamp giderleri 329 milyon, aidat ve ceza giderleri 60 milyon, sporcu, teknik kadro ve menajer giderleri 735 milyon, güvenlik ve temizlik giderleri 21 milyon, futbolcu yetiştirme tazminatları 58 milyon ve diğer giderlerimiz de 796 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Toplamda da 14 milyar liralık satışların maliyeti oluşmuştur." şeklinde konuştu.

Sportif AŞ'nin tabloları hakkında da bilgilendirmede bulunan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam gelirler 11 milyar liraya, satışların maliyeti ise 12,6 milyar liraya ulaşmıştır. Brüt zarar da yaklaşık 1,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde faaliyet zararı da 3,8 milyar lira olmuştur. Parasal kazançtan 1,6 milyar, yatırım faaliyetlerinden 904 milyon, finansman gelirlerinden 470 milyon lira gelmiştir. 68 milyonluk vergi gideri sonrası bu dönem 886 milyon liralık zararla kapatılmıştır. Yatırım faaliyetlerinden gelen gelirleri dikkate almakta fayda var. 20 milyon avro değerin üzerinde 11 oyuncusu olan bir kulüp, futbolcu satışıyla bu tabloyu artıya çevirebilir. Bu dönemde kadroya ciddi bir yatırım yapılıyor. Bu yatırım belli bir seviyeye ulaştıktan sonra oyuncu satışlarıyla da tablo kar elde eden bir noktaya gelecektir."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 3 2 13 9 12
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Kocaelispor 9 1 3 5 5 12 6
15 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.