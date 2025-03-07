Galatasaray'dan Kadıköy'de üstünlük!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşti.
Kupadaki çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'ın son yıllarda Kadıköy'deki üstünlüğü dikkat çekiyor. 20 yıllık deplasmanda zafer hasretine Şubat 2020'de 3-1'lik galibiyetle son veren sarı-kırmızılılar, Şubat 2021'de 1-0, Ocak 2023'te 3-0, Eylül 2024'te 3-1 kazanarak Kadıköy'de önemli galibiyetler aldı.
Bu süreçte sadece Nisan 2022'de 2-0 yenilen Galatasaray, Aralık 2023'teki Kadıköy derbisinden ise golsüz berabere ayrıldı.
Kupadaki çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'ın son yıllarda Kadıköy'deki üstünlüğü dikkat çekiyor. 20 yıllık deplasmanda zafer hasretine Şubat 2020'de 3-1'lik galibiyetle son veren sarı-kırmızılılar, Şubat 2021'de 1-0, Ocak 2023'te 3-0, Eylül 2024'te 3-1 kazanarak Kadıköy'de önemli galibiyetler aldı.
Bu süreçte sadece Nisan 2022'de 2-0 yenilen Galatasaray, Aralık 2023'teki Kadıköy derbisinden ise golsüz berabere ayrıldı.
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