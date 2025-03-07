Galatasaray'dan Kadıköy'de üstünlük!

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'ın son yıllarda Kadıköy'de aldığı sonuçlar dikkat çekiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Kadıköy'de üstünlük!
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07 Mart 2025 11:26
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşti.

Kupadaki çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'ın son yıllarda Kadıköy'deki üstünlüğü dikkat çekiyor. 20 yıllık deplasmanda zafer hasretine Şubat 2020'de 3-1'lik galibiyetle son veren sarı-kırmızılılar, Şubat 2021'de 1-0, Ocak 2023'te 3-0, Eylül 2024'te 3-1 kazanarak Kadıköy'de önemli galibiyetler aldı.

Bu süreçte sadece Nisan 2022'de 2-0 yenilen Galatasaray, Aralık 2023'teki Kadıköy derbisinden ise golsüz berabere ayrıldı.


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