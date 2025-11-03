Galatasaray'dan istediği maaş: Ademola Lookman

Galatasaray , yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman'ı yeniden gündemine aldı.

Sezon başında Atalanta forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibinin 60 milyon euro bonservis talebi nedeniyle görüşmeleri askıya almıştı.

Ancak devre arasında gerçekleşebilecek olası bir Barış Alper Yılmaz satışı durumunda, Galatasaray yönetiminin Lookman transferini yeniden masaya yatırmayı planladığı öğrenildi.

LOOKMAN'IN TALEP ETTİĞİ MAAŞ

Bu sezon Atalanta formasıyla 8 maçta 1 gol atan yıldız futbolcunun, geçtiğimiz görüşmeler sırasında yıllık 9 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro bonus talep ettiği bildirildi.

Ademola Lookman'ın Atalanta ile olan sözleşmesi Haziran 2027 yılında sona erecek. Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncunun kulübüyle olan durumunu yakından takip ederken, uygun şartların oluşması halinde yeniden resmi temaslara başlamayı hedefliyor.