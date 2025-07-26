Galatasaray'dan Harvey Elliott atağı!

Galatasaray, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine hazırlanıyor.
İngiliz devi Liverpool'un genç yıldızı Harvey Elliott'ın İstanbul'a geleceği iddia edildi
REZERVASYONLAR YAPILDI, TAKVİM NETLEŞTİ
2003 doğumlu hücum oyuncusu Harvey Elliott için 1 Ağustos Cuma günü İstanbul'da bir otele rezervasyon yapıldı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncu ve temsilcileriyle doğrudan görüşme gerçekleştirmek istediği, bu doğrultuda tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.
BOĞAZ TURU DA PROGRAMDA
2 Ağustos tarihinde ise genç futbolcu için özel bir Boğaz turu planlandığı ifade ediliyor. Bu jestin, hem oyuncuya İstanbul'u tanıtmak hem de Galatasaray'ın projelerini yakından aktarmak adına organize edildiği kaydedildi.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek istediği biliniyordu. Liverpool'un potansiyeli yüksek ismi Elliott, 10 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev alabiliyor. 30 milyon Euro'luk piyası değeri olan oyuncu için İngiliz basınında da kiralık olarak Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığına dair haberler yer almıştı.
SON KARAR LIVERPOOL'DA
Harvey Elliott'ın Liverpool'daki geleceğiyle ilgili karar ise henüz netlik kazanmadı. Jurgen Klopp sonrası yeni teknik direktör Arne Slot'un kamp değerlendirmesine göre oyuncunun geleceği şekillenecek. Ancak Galatasaray yönetimi süreci yakından takip ediyor ve olası bir fırsatı kaçırmak istemiyor.
İngiliz devi Liverpool'un genç yıldızı Harvey Elliott'ın İstanbul'a geleceği iddia edildi
REZERVASYONLAR YAPILDI, TAKVİM NETLEŞTİ
2003 doğumlu hücum oyuncusu Harvey Elliott için 1 Ağustos Cuma günü İstanbul'da bir otele rezervasyon yapıldı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncu ve temsilcileriyle doğrudan görüşme gerçekleştirmek istediği, bu doğrultuda tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.
BOĞAZ TURU DA PROGRAMDA
2 Ağustos tarihinde ise genç futbolcu için özel bir Boğaz turu planlandığı ifade ediliyor. Bu jestin, hem oyuncuya İstanbul'u tanıtmak hem de Galatasaray'ın projelerini yakından aktarmak adına organize edildiği kaydedildi.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek istediği biliniyordu. Liverpool'un potansiyeli yüksek ismi Elliott, 10 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev alabiliyor. 30 milyon Euro'luk piyası değeri olan oyuncu için İngiliz basınında da kiralık olarak Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığına dair haberler yer almıştı.
SON KARAR LIVERPOOL'DA
Harvey Elliott'ın Liverpool'daki geleceğiyle ilgili karar ise henüz netlik kazanmadı. Jurgen Klopp sonrası yeni teknik direktör Arne Slot'un kamp değerlendirmesine göre oyuncunun geleceği şekillenecek. Ancak Galatasaray yönetimi süreci yakından takip ediyor ve olası bir fırsatı kaçırmak istemiyor.